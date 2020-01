Liceo scientifico migliore d'Italia: il Quadri

Eduscopio 2019: un portale realizzato dalla fondazione Agnelli che permette in pochi e semplici passaggi di individuare il miglior liceo classico, scientifico, artistico, così come il migliore istituto tecnico o professionale della propria città.

Per quanto riguarda i licei, Eduscopio 2019 utilizza le performance degli studenti al primo anno di università per trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa della scuola da cui essi provengono. A partire da queste informazioni vengono realizzati degli indicatori che consentono di comparare le scuole in base ai risultati raggiunti dai propri diplomati. In particolare, per i percorsi universitari dei diplomati, Eduscopio analizza gli esami sostenuti, i crediti e i voti ottenuti.

I risultati universitari (esami, voti, crediti) riflettono e danno informazioni anche sulla qualità delle “basi” formative, la bontà del metodo di studio e l’utilità dei suggerimenti orientativi acquisiti presso le scuole secondarie.

Eduscopio vuole offrire informazioni e dati comparabili utili agli studenti che terminano le scuole medie e alle loro famiglie di modo che, una volta scelto l’indirizzo di scuola secondaria superiore, possano individuare quali istituti nella propria area di residenza soddisfino meglio le proprie aspettative di apprendimento; alle scuole stesse di modo che siano maggiormente responsabilizzate rispetto a una delle loro missioni formative – la preparazione e l’orientamento agli studi universitari – e possano finalmente conoscere gli esiti di questo lavoro: quali università e quali corsi di laurea scelgano i loro diplomati e quali risultati conseguano. Si tratta di informazioni che oggi spesso non riescono ad avere e che possono dare spunti per riflettere sulla bontà di una scuola superiore.

I 10 migliori licei scientifici in Italia

1. Giovanni Battista Quadri di Vicenza

2. Torquato Taramelli di Pavia

3. Ulisse Dini di Pisa

4. Peano Pellico di Cuneo

5. Mascheroni di Bergamo

6. Pier Luigi Nervi di Morbegno (SO)

7. Niccolò Copernico di Bologna

8. Ariosto-Spallanzani di Reggio Emilia

9. Giovanni Domenico Cassini di Genova

10. Giovan Battista Grassi di Lecco

La storia del Liceo Quadri

Il Liceo scientifico statale «Quadri» è stato istituito nel 1972. E’ intitolato a Giovanni Battista Quadri (1780 – 1851), scienziato e letterato vicentino. La sua crescita negli anni è stata costante fino a giungere al limite attuale di circa 1500 iscritti. E’ articolato in 3 indirizzi per complessive 59 classi. Dal 2007 ha cambiato sede dotandosi di aule ed attrezzature ancora più moderne e funzionali, con Auditorium, Planetario, laboratori di informatica, di lingua straniera, di fisica, di chimica, di scienze naturali, di scienze dello spazio; dispone di un grande spazio verde, di una ricca biblioteca, di numerosi impianti sportivi e di spazi gestiti direttamente dagli studenti.

Performance del Quadri

