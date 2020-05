A giugno riaprono asili e materne: i tempi e le prescrizioni

Dal 1 giugno l’estate dei bimbi da 0 a 6 anni potrebbe svolgersi in classi all’aria aperta . È pronto il piano di riapertura sperimentale e in forma ludica e ricreativa di asili nido e scuole materne del Veneto e prevede un rigido protocollo sanitario scandito da tempi differenziati.

La Regione ritiene esistano le condizioni per porre fine alla quarantena, l’ultima parola tuttavia spetterà al comitato tecnico-scientifico del Governo, destinatario del documento elaborato da Manuela Lanzarin ed Elena Donazzan.

I tempi

Il Veneto nella fase 2 intende riavviare i servizi per l'infanzia, ci sono 140 mila bambini under 6 che prima dell’emergenza sanitaria frequentavano le scuole.

Le riaperture dal 1 giugno per i bimbi da 0-6 anni inizieranno nelle province dove la circolazione del virus risulta inferiore, cioè Venezia e Rovigo, per poi estendersi progressivamente alle altre. Per la provincia di Vicenza la data certa non c'è ancora.

Le prescrizioni

Test rapidi (tamponi e test sierologici) su dipendenti e genitori: per garantire la massima sorveglianza e sicurezza sanitaria. Il protocollo prevede uno specifico ‘patto di responsabilità’ tra genitori e strutture, che impegna genitori ed educatori a tenere alta la guardia della sorveglianza sanitaria e a comunicare eventuali sintomi-spia di contagio che si manifestino in famiglia, sia tra i minori sia tra gli adulti.

Cinque bambini per educatore: il principio del nucleo educativo stabile faciliterà il monitoraggio epidemiologico. L’organizzazione dei servizi dovrà prevedere piccoli gruppi stabili .

Calendario vaccinale: i bambini che frequenteranno i servizi ludico-ricreativi verrà richiesto il puntuale rispetto del calendario vaccinale regionale e, in vista della prossima stagione autunno-inverno, viene prevista anche la profilassi antinfluenzale e anti-pneumococcica.

Mascherine: i bambini non saranno obbligati a indossare la mascherina, mentre gli educatori sì.

Da casa: non si potrà portare niente, né giocattoli, né cibo.

Lezioni all'aperto: preferibilmente si starà all’aria aperta.

“Il rischio zero non ci sarà mai – ha premesso l’assessore alla sanità - tutti dobbiamo imparare a convivere con il virus prendendo gli accorgimenti necessari ed individuando le soluzioni migliori per rispondere ai bisogni dell’infanzia e delle famiglie; bisogni che non sono solo sanitari, ma anche educativi, pedagogici, di socializzazione e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. I bambini sono i primi ad aver bisogno di uscire, socializzare e ritrovare i loro coetanei – ha detto Manuela Lanzarin - E i genitori, per poter rientrare al lavoro, devono risolvere in via prioritaria il problema a chi affidare i propri figli. Le scuole e i servizi per l’infanzia dovranno essere le prime a riaprire, non appena ci saranno le condizioni epidemiologiche per riprendere la vita di comunità. E non dovranno farsi trovare impreparate: già da ora dobbiamo studiare regole e protocolli per sperimentare un ritorno alla normalità nella scuola, a cominciare dalla prima infanzia ”.

In Veneto l’andamento epidemiologico nel territorio ha evidenziato sinora pochissimi casi di contagio tra i bambini. L’attivazione dei centri estivi nel territorio potrebbe avvenire in modo graduale, a partire dalle province o zone dove si registra il minor numero di casi positivi.

I gestori delle scuole chiedono indicazioni chiare e protocolli sanitari condivisi e hanno formulato le prime proposte per riorganizzare ambienti e vita educativa nelle scuole e nei servizi dell’infanzia secondo criteri di sicurezza:

ambienti sanificati,

la fornitura a tutti i dipendenti di mascherine e gel,

la garanzia del monitoraggio sanitario,

la misurazione della temperatura quotidiana,

il cambio quotidiano del vestiario, l’igienizzazione delle calzature,

gruppi-classe non dovranno superare i 15 bambini,

dovranno essere previste fasce orarie ‘allargate’ per ingresso e uscita in modo di evitare assembramenti,

attenzione ai contatti,

allontanamento immediato in caso di eventuali sintomi,

riammissione sorvegliata accompagnata da presentazione del certificato medico.

La Regione Veneto intende intervenire, evitando soluzioni fai-da-te e offrendo ai più piccoli luoghi ed esperienze sicure e controllate, per cercare un ritorno ‘controllato’ alla normalità.

A settembre prescrizioni allo studio per alunni dalle elementari in su

