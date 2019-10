SCUOLA: NASCE IL PORTALE VENETO PER L'ORIENTAMENTO

Quali sono i percorsi disponibili nel territorio regionale? Come sono strutturati? Cosa offrono e, soprattutto, quali sbocchi lavorativi possono offrire?

In Veneto è attivo un progetto regionale di orientamento scolastico e professionale, strutturato su base territoriale, che offre sportelli, servizi, laboratori ed eventi di orientamento, ed ora anche un portale informatico

www.orientati.org

Il nuovo portale e il progetto regionale di orientamento nasce per migliorare i livelli di istruzione e formazione e il contrasto della dispersione scolastica attraverso l’implementazione di strumenti e attività finalizzate a rendere efficace il diritto all’orientamento. Con questo obiettivo, la Regione del Veneto ha avviato #orientati, il Programma delle attività di orientamento che si rivolge ai giovani, agli studenti e alle loro famiglie.

La Regione del Veneto attua iniziative volte a sostenere i cittadini nei momenti delle scelte fondamentali nell'ambito della scuola e del lavoro.

Inoltre la Regione ha realizzato Cliclavoroveneto.it uno strumento facilmente fruibile, aggiornato e affidabile rivolto ai cittadini che cercano un valido supporto per orientarsi nella scelta del percorso scolastico, formativo-professionale e universitario e agli operatori di orientamento che vogliono accedere a informazioni aggiornate e a materiali di approfondimento per dare all'utenza un servizio di qualità.

L’attività di Orientamento è quindi intesa come: “un processo formativo continuo con l’obiettivo di sviluppare risorse, competenze e condizioni favorevoli alla capacità di auto-orientarsi, per poter definire il proprio personale percorso di studio o di lavoro ed è pertanto parte integrante delle politiche e dei programmi in materia di istruzione, formazione e occupazione.