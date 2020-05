Raddoppio bonus baby sitter e giorni di congedo: come ottenerli

Sono tante le novità per la famiglia attese nel nuovo decreto che il governo dovrebbe varare a breve. Raddoppia il bonus baby sitter da 600 euro e raddoppiano anche i giorni di congedo speciale. L’Inps ha chiarito, con propria circolare, come procedere per richiedere il bonus baby sitter (o in alternativa il congedo parentale per Covid-19), al fine di usufruire del voucher a sostegno di genitori lavoratori.

Cosa prevede il nuovo decreto

Raddoppiano i giorni di congedo speciale al 50% (da 15 a 30 in totale) che si potranno chiedere fino a fine settembre.

Raddoppia anche il bonus baby sitter, che passa così da 600 a 1200 euro (per medici e sanitari impegnati nella lotta al Covid-19, l’aumento viene portato dai 1000 a 2000).

Il bonus baby sitter potrà essere usato anche per coprire le spese di iscrizione ai centri estivi.

Per le famiglie con redditi fino a 36 mila euro, oltre al bonus ci sarà anche una nuova detrazione ad hoc fino a 300 euro.

Bonus baby sitter

Il bonus baby sitter da 600 sale a 1.200 euro e può essere utilizzato sia per l’iscrizione ai centri per l’infanzia sia per i “servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia”.

Le modalità per ottenere il voucher

La domanda va inviata via web, dal portale dell’Inps (il percorso è il seguente: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”;

tramite il Contact center integrato: numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);

tramite i patronati: attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Per compilare la domanda, genitore e baby sitter devono essere in possesso delle proprie credenziali (dal Pin, anche agevolato, alle credenziali Spid, dalla carta d’identità elettronica 3.0 alla Carta Nazionale dei Servizi (Cns), alla smart card).

Congedo parentale

Dal 5 marzo al 30 settembre 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire di uno specifico congedo per i figli di età non superiore ai 12 anni per il quale è riconosciuta una indennità pari a metà della retribuzione.

Le modalità per ottenere il congedo

La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo richiesto. Se viene presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.

La domanda può essere presentata:

online sul sito dell’Inps;

tramite Contact center al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164.164 da rete mobile;

presso gli enti di patronato e intermediari dell’Inps.

Destinatari del voucher e del congedo

> lavoratori dipendenti settore privato;

> iscritti gestione separata;

> autonomi iscritti Inps (artigiani, commercianti, coltivatori diretti);

> lavoratori autonomi non iscritti Inps (subordinato alla comunicazione da parte delle Casse Professionali del numero di beneficiari).

Destinatari: genitori con figli entro i 12 anni (importo 1000 euro per nucleo familiare) lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato.

Detrazione spese per i centri estivi

I genitori di ragazzi under 16 con stipendio complessivo non superiore a 36.000 euro potranno detrarre le spese per i centri estivi per un importo massimo di 300 euro.