La classifica delle migliori scuole d'Italia: scopri le vicentine

Oltre 7.300 scuole messe a confronto a partire dagli esiti universitari e lavorativi di 1.255.000 diplomati. Un ottimo strumento di orientamento per i ragazzi di terza media che permette facilmente di individuare il miglior liceo classico, scientifico, artistico, così come il migliore istituto tecnico o professionale della propria città.

Eduscopio è un portale realizzato dalla Fondazione Agnelli che consente di scoprire quali sono le migliori scuole superiori d'Italia, quelle della tua zona che hanno una marcia in più per l'università, il mondo del lavoro.

LA CLASSIFICA

Anche per il 2019 il podio dei migliori licei classici e scientifici italiani è tutto occupato da scuole del Nord della Penisola, in Veneto il numero 1 è il Liceo Classico Giorgione di Castelfranco Veneto. Padova la provincia che ha più medaglie d'oro, il liceo scientifico di scienze applicate Giovanni Battista Ferrari di Este è quello che prepara i diplomati alle migliori performance universitarie. L’Antonio Meucci di Cittadella è il migliore per l'occupazione: nove diplomati su dieci, usciti da qui, entro due anni trovano lavoro.

Per la provincia di Vicenza le migliori scuole non sono più solo nel capoluogo: il Corradini di Thiene è il miglior Liceo Classico e il Quadri il miglior scientifico non solo di Vicenza, ma del Veneto, una eccellenza che si riconferma negli anni.

Le migliori scuole del Vicentino

CLASSICO

FRANCESCO CORRADINI THIENE 77.87

GIAN GIORGIO TRISSINO VALDAGNO 77.48

ANTONIO PIGAFETTA VICENZA 76.91

SCIENTIFICO

GIOVANNI BATTISTA QUADRI VICENZA 91.36

NICOLO’ TRON SCHIO 85.29

GIAN GIORGIO TRISSINO VALDAGNO 82.67

TECNICO TECNOLOGICO

SANTA BOSCARDIN VICENZA 75.78

ALBERTO TRENTIN LONIGO 71.34

MARZOTTO – LUZZATI VALDAGNO 69.81

TECNICO ECONOMICO

GUIDO PIOVENE VICENZA 66.43

PASINI SCHIO 64.79

AMBROGIO FUSINIERI VICENZA 60.03

LINGUISTICO

ANTONIO PIGAFETTA VICENZA 75.93

UMBERTO MASOTTO NOVENTA VICENTINA 67. 25

GIACOMO ZANELLA SCHIO 66.72

SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE

FRANCESCO CORRADINI THIENE 85.21

GIOVANNI BATTISTA QUADRI VICENZA 82.64

GIAN GIORGIO TRISSINO VALDAGNO 80.55

SCIENZE UMANE

LEONARDO DA VINCI ARZIGNANO 69.04

DON GIUSEPPE FOGAZZARO VICENZA 64.14

ARTURO MARTINI SCHIO 62.84

SCIENZE UMANE ECONOMICO SOCIALE

GIOVANNI BATTISTA QUADRI VICENZA 74.59

DON GIUSEPPE FOGAZZARO VICENZA 57.48

ARTURO MARTINI SCHIO 57.46

ARTISTICO

GIUSEPPE DE FABRIS NOVE 62.81

SANTA BOSCARDIN VICENZA 62.14

ARTURO MARTINI SCHIO 60.03

Per stabilire la qualità di un istituto, Eduscopio utilizza le performance degli studenti al primo anno di università per trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa della scuola da cui essi provengono. A partire da questi dati vengono realizzati degli indicatori che consentono di comparare le scuole in base ai risultati raggiunti dai propri diplomati. In particolare, per i percorsi universitari dei diplomati, Eduscopio analizza gli esami sostenuti, i crediti acquisiti e i voti ottenuti dagli studenti al primo anno di università.

Inoltre per quanto riguarda gli istituti tecnici e professionali e per coloro che non proseguono gli studi e preferiscono entrare nel mondo del lavoro, Eduscopio verifica se hanno trovato un’occupazione, quanto rapidamente hanno ottenuto un contratto e se il lavoro ottenuto è in linea con gli studi compiuti.

Un progetto decisamente complesso con oltre 7.300 scuole messe a confronto a partire dagli esiti universitari e lavorativi di 1.255.000 diplomati negli anni scolastici 2013/14, 2014/15, 2015/16.

Per consultare le classifiche di Eduscopio 2019 basta collegarsi al sito Internet Eduscopio.it, selezionare il tipo di scuola che si vuole frequentare (con uno sbocco universitario o verso il mondo del lavoro), inserire i dati richiesti dal portale e selezionare, infine, la provincia di residenza.

