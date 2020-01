Al via le iscrizioni per il prossimo anno scolastico: tutto quello che c'è da sapere

Dal 7 al 31 gennaio sarà possibile inoltrare la domanda online per l'iscrizione all'anno scolastico 2020/2021 per gli alunni che devono frequentare le prime classi. La procedura è sempre tramite il portale Iscrizioni online, non solo per i genitori della scuola dell’obbligo e delle secondarie, ma anche per chi sceglie i corsi dei centri di formazione professionale. Per i genitori che devono ancora scegliere la scuola è a disposizione la nuova App del portale ‘Scuola in Chiaro’ che permette di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni sugli istituti. Ma molti non hanno ancora le idee chiare su quale percorso intraprendere e a quale sbocco lavorativo puntare.

In questi giorni tutte le famiglie residenti a Vicenza con bambini che compiranno tre anni entro il 31 dicembre 2020 stanno ricevendo tramite posta una lettera con le istruzioni per l’iscrizione (esclusivamente con modalità cartacea) in una delle 40 scuole dell’infanzia comunali, statal i e paritarie del territorio comunale.

Il modulo di iscrizione, uguale per tutti i plessi scolastici, è allegato alla comunicazione e va compilato e consegnato direttamente all'istituto scelto (nelle scuole dell'infanzia comunali dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30; in quelle paritarie è necessario rivolgersi direttamente alle segreterie dell'istituto d'interesse).

Per informazioni i genitori interessati possono rivolgersi al servizio Istruzione, sport e partecipazione (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12; martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17; tel. 0444222107, email servizioistruzione@ comune.vicenza.it

Le iscrizioni alle scuole statali primarie e secondarie di primo grado si effettuano, invece, tramite procedura informatica realizzata dal Ministero alla Pubblica istruzione sul sito http://www.iscrizioni. istruzione.it/.

Il sistema consente di individuare la scuola d'interesse e di compilare la domanda di iscrizione in tutte le sue parti che verrà automaticamente inviata alla segreteria dell’istituto comprensivo del plesso prescelto. La stessa segreteria è disponibile per ulteriori informazioni e offrirà assistenza alle famiglie che non hanno un computer con collegamento a internet.

Ulteriori informazioni sulle iscrizioni scolastiche sono disponibili sul sito del Comune nella pagina dedicata al link http://bit.ly/iscrizioni_ scolastiche.



“Il 65% dei ragazzi che oggi vanno a scuola, una volta diplomati o laureati, svolgeranno dei lavori che ad oggi ancora non esistono – afferma l’assessore regionale all’istruzione e formazione. Per questo è necessario comprendere le tendenze, in modo da essere preparati al mondo nel quale saremo chiamati a vivere e a fare i conti con i nuovi processi inarrestabili, come la tecnologia e internet, l’invecchiamento della popolazione, il riscaldamento globale. Sono ancora troppi i giovani che effettuano le proprie scelte scolastiche lasciandosi semplicemente guidare dagli amici, dalla vicinanza alla propria abitazione, dal prestigio della scuola. Queste scelte, se non ragionate con criticità e consapevolezza rischiano di condizionare il percorso scolastico dei giovani e compromettere le fondamenta del loro percorso lavorativo”.



L’orientamento è un processo complesso e articolato che deve accompagnare lo studente durante tutto il suo percorso di studi, non solo per supportarlo in determinati periodi di transizione e scelta. Un orientamento capace di mettere in luce le attitudini e capacità innate della persona per svilupparle, seguirle, valorizzarle ed accrescerle. Ma anche in grado di fare chiarezza rispetto a quelle che saranno le competenze richieste in un mondo che cambia e che sembrano sempre più importanti: immaginazione, creatività, pazienza, maturità emotiva, capacità di risolvere i problemi, lavorare in gruppo”, ribadisce l’assessore.



Il progetto Roadshow #Orientati’ aiuterà le famiglie e i ragazzi a mettere a fuoco attitudini, capacità e potenzialità, ma anche le esigenze di un mondo che cambia in fretta, e non solo dal punto di vista produttivo.



Gli incontri territoriali, offriranno opportunità di approfondimento e confronto attraverso brevi e mirati interventi su come sta cambiando il mondo del lavoro e attraverso la presentazione di esperienze direttamente vissute dai giovani. Gli incontri si svolgeranno, tra le 17,45 e le 19, nelle seguenti date:

Vicenza: giovedì 16 gennaio, presso la Sala Consiglio della Camera di Commercio di Vicenza, via E. Montale 26, Vicenza.

