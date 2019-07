Inglese fluente? Non è mai troppo tardi, scopri i corsi estivi e i trucchi per imparare

L’estate è il periodo ideale per imparare giocando o divertendosi e le lingue prima si apprendono meglio è.

Se volete approfittare delle pausa vacanze per un inglese fluente si possono fare i soggiorni studio, conoscere un paese. una nuova cultura e imparare allo stesso tempo una lingua straniera.

Perchè imparare l'inglese

Imparare l’inglese è troppo importante: la nostra lingua è parlata da “appena” 60 milioni di persone, l’inglese consente invece di parlare con miliardi di individui.

Inutile dire che, se si vuole svolgere un lavoro di un certo livello, bisogna indispensabilmente conoscerlo perchè le aziende che assumono lo chiedono sovente esplicitamente come requisito di base.

L’inglese resta la lingua più diffusa al mondo. È una lingua ufficiale o nativa in 67 paesi ed è conosciuta come lingua madre o secondaria da circa 840 milioni di persone.

Nell'era della globalizzazione, con l'avvento di Internet, l'inglese ha acquistato un'importanza ancora maggiore, imponendosi nella nostra vita quotidiana privata, oltre che in quella lavorativa, indifferentemente dal paese in cui ci troviamo, e consolidando il proprio ruolo di lingua franca globale.

CONSIGLI PER IMPARARE

In spiaggia, in giardino, in macchina, guardando la TV ogni momento libero della nostra giornata può diventare un’ottima occasione per esercitarsi con una lingua straniera.

- Libri e Fumetti in inglese da leggere

Non è fondamentale capire il significato di ogni parola, il senso della frase è sufficiente per migliorare le proprie capacità nella comprensione di una lingua straniera e con l’aiuto del vocabolario si impareranno nuove parole.

- Serie televisive, video, film in inglese

Guardate i vostri programmi preferiti in inglese? Se non l’avete ancora fatto affrettatevi provate perchè è uno dei modi più efficaci per imparare le lingua.

- Ascoltare musica in inglese e cantare

Sintonizzatevi su stazioni radio inglesi on line. La musica la conoscete anche voi, ascoltiamo gli stessi cantanti: ma avrete modo di sentire anche i conduttori radiofonici. All'inizio si fa fatica perchè parlano veloce, ma in effetti sono contenuti semplici è una soluzione semplice per "farsi l'orecchio".

- Cruciverba in inglese

Come si scrivono le parole in inglese? Lo spelling non è mai così scontato! I cruciverba permettono alla nostra mente di ricordare anche le lettere delle parole più difficili! Ci crediate o no, nei summer camps i bambini si sono appassionati tantissimo alle parole enigmistiche.

- Impostare la lingua inglese nei giochi e nei dispositivi elettronici

STUDIARE UNA LINGUA ALL'ESTERO

Il metodo più efficace e allo stesso tempo piacevole e divertente per imparare o migliorare il proprio inglese può essere un viaggio studio all’estero: un'esperienza che combina il piacere di una vacanza con gli obiettivi e i risultati di un corso di studio. Sarai in grado di apprendere nuove conoscenze con naturalezza e spontaneità in un'atmosfera rilassata.

Il contatto con la gente del posto e l'immersione nella cultura locale influiranno in modo decisivo sul processo di apprendimento della lingua e alla fine del corso sarai sorpreso di quanto avrai imparato con così poco sforzo.

Puoi seguire un corso su misura per te e conoscere luoghi affascinanti. Un grande miglioramento in poco tempo, una vacanza divertente ed intelligente. Ad ogni corso è abbinato un ricco programma di intrattenimento, cultura, sport.

Puoi soggiornare in hotel, college o famiglia. Sempre vicino alla scuola, un’accoglienza cortese ed un’occasione di dialogo nella lingua locale.

A Vicenza per vacanze studio di inglese all'estero puoi interpellare:

In Lingua

Interlingua

Gest associazione





Alcuni dei migliori riferimenti per imparare l’inglese a Vicenza



British School Vicenza

Scuola di lingue

Vicenza VI

0444 542190

CORSI ALL’ESTERO

Corsi presso scuole accreditate (Londra, Inghilterra e Malta)

Corsi per adulti, ragazzi e pacchetti per famiglie o genitore & bambino

Corsi Business English per aziende o professionisti

Ampia scelta di alloggi e sistemazioni

-----------------------------------

Wall Street English Vicenza

Scuola di inglese

Vicenza

----------------------------------



Formazione Aziendale

Scuola di lingue

Vicenza VI

0444 321601

-------------------------------------------

International Language Institute Of Vicenza S.R.L.

Scuola di lingue

Vicenza VI

0444 546702

--------------------------------



Levent School

Vicenza

Scuola di inglese

Vicenza

347 425 8840

---------------------------------

One World Institute

Scuola di inglese

Vicenza

0444 929288

-------------------------------------

Shenker Vicenza - Corsi di Lingua Inglese

Scuola di inglese

Vicenza VI

0444 960381



-------------------------------

Levent School Vicenza

Scuola di inglese

Vicenza VI

347 425 8840

----------------------------------

Pingu's English Vicenza

Scuola di inglese

Vicenza VI

0444 920523

-------------------------------------

Helen Doron English Vicenza

Scuola di inglese

Vicenza VI

347 570 9236

------------------------------------

Accademia Language Centre

Scuola di lingue

Vicenza VI

0444 291914

-----------------------------------------

Valentine's International Culture Club

Scuola di lingue

Vicenza VI

0444 525033

----------------------------------

Easy World Online

Scuola di lingue

Vicenza VI

0444 962200

-----------------------------------------

Duso Maurizio

Scuola di lingue

Vicenza VI

0444 920523