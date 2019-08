Guida per studiare all’estero: tutte le informazioni per scuola superiore e università

Studiare all’estero è da considerarsi un’opportunità di vita nella quale il ragazzo che si trova lontano dall’ambiente familiare, sociale e scolastico già noto, ha la possibilità di crescere e mettersi alla prova in situazioni diverse da quelle alle quali è abituato.

L’intelligenza emotiva è fondamentale per diventare adulti capaci di inserirsi con successo nel mondo del lavoro. La ricerca della Luiss Business School ha dimostrato come un’esperienza di studio all’estero possa contribuire in maniera significativa allo sviluppo dell’intelligenza emotiva.

Sono davvero molte le possibilità di studio all'estero, dai classici corsi di inglese al conseguimento di una laurea presso l'Università di un altro Paese.

Studiare all’estero dopo il Diploma.

Tra le opzioni sicuramente più note e diffuse c’è il programma Erasmus+ (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students), che offre ogni anno un bando a cui possono partecipare tutti gli studenti europei. Programma che dà la possibilità a uno studente universitario di effettuare un periodo di studio legalmente riconosciuto in una università straniera, per un periodo che va dai 3 ai 12 mesi.

Erasmus+ include, inoltre, tirocini ed un programma post-laurea offerto da Università con sede in vari Paesi, anche fuori dall’Europa.

Studiare negli USA

Sarà necessario consultare il sito dell'Università che ci interessa per raccogliere tutte le informazioni sul processo di ammissione. Infatti ogni Università americana stabilisce i propri criteri di ammissione e adotta uno specifico processo di selezione.

Una volta individuata la vostra destinazione vi consigliamo, inoltre, di informarvi sulle borse di studio disponibili, fornite sia dalla vostra Università che da quella in cui vorreste andare.

Copertura Sanitaria

Bisogna informarsi e vedere le regole per la copertura sanitaria nel Paese scelto. In alcuni Paesi può essere infatti richiesta la sottoscrizione di un’assicurazione sanitaria.

Studiare all’estero durante la scuola superiore

E’ possibile studiare all’estero già durante la scuola superiore scegliendo di partire per un semestre o anche un trimestre o un bimestre, oppure per un intero anno.

Per quanto riguarda l’alloggio è possibile scegliere una famiglia ospitante, soluzione utile ad esempio per migliorare la conoscenza della cultura locale o in alternativa è anche possibile l’alloggio in College.

Tutte le informazioni possono essere richieste direttamente alla vostra scuola che vi fornirà le varie modalità per l’iscrizione ai corsi all’estero e sugli scambi con altri studenti non italiani.

Intercultura bandisce ogni anno un concorso per gli studenti delle scuole superiori interessati a vivere e studiare all'estero per un periodo di durata variabile, da poche settimane estive all'intero anno scolastico, mettendo a disposizione tante possibili destinazioni nel mondo e diverse borse di studio. Il programma assicura la frequenza delle scuole pubbliche del luogo, la sistemazione in famiglie selezionate, l'assistenza dei volontari locali.

Per l'anno scolastico 2020-21 sono messi complessivamente a disposizione più di 2.000 posti, di cui 1.500 accessibili attraverso borse di studio totali o parziali, per programmi di studio all’estero (scolastici ed estivi) con partenze dall’estate 2020.

I programmi scolastici all’estero di Intercultura per l’anno scolastico 2020-21 sono rivolti prioritariamente a studenti delle scuole superiori sul territorio italiano nati tra il 1° luglio 2002 e il 31 agosto 2005.

Per la partecipazione ai programmi è prevista una quota di partecipazione.

Intercultura però mette a disposizione centinaia di borse di studio totali o parziali con un proprio fondo dedicato a questo scopo; in aggiunta alle borse di studio dell’Associazione sono inoltre disponibili centinaia di borse di studio messe a concorso da aziende, enti, fondazioni o banche italiane, in collaborazione con la Fondazione Intercultura.

Per iscriversi alle selezioni è sufficiente collegarsi al sito dedicato e compilare il modulo di iscrizione online.

Le iscrizioni per partecipare al concorso per i programmi scolastici devono pervenire entro il 10 novembre 2019.

Scuola superiore all’estero per un trimestre, un semestre o un anno. E’ una delle più belle avventure che si possano vivere in giovane età. Una sfida che si rivelerà utile ed inestimabile per il futuro.

Scoprirai una nuova cultura vivendola in prima persona, il modo migliore per imparare una lingua straniera!

Avrai inoltre l’opportunità di creare rapporti solidi e duraturi con persone che vivono dall’altra parte del mondo, verrai a contatto con un nuovo ambiente scolastico per apprezzarne vantaggi e differenze e affrontare con più consapevolezza gli studi superiori.

Hai tra 15 e 18 anni? Scegli la destinazione dei tuoi sogni e parti per un anno, semestre o trimestre all'estero

