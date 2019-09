Corso di informatica per principianti adulti a Vicenza

Sta per iniziare un corso di alfabetizzazione informatica per adulti ed anziani al Centro Giovanile Tecchio, è pensato per chi deve fare i primi passi nel mondo del computer e vuole scoprirne le potenzialità, imparare i programmi di scrittura, l'utilizzo di internet, la posta, come evitare le truffe. Una occasione da non perdere quasi gratuita