Diventa assistente di studio dentistico: nuovo corso a Vicenza

L'assistente di studio dentistico è la prima persona con cui il cliente viene a contatto quando si rivolge a uno studio odontoiatrico: l'assistente accoglie il cliente e svolge una funzione fondamentale nel metterlo a suo agio.

Il riconoscimento della Regione Veneto dà valore a una professione di grande utilità per i medici dentisti e odontoiatri ai quali si affianca; chi infatti vi si affaccia oggi ha la possibilita’ di vedersi formato in modo stimolante e completo e di trovare al contempo concreti sbocchi lavorativi dopo il periodo di formazione.

La figura professionale ormai è molto richiesta, vista anche l’accresciuta sensibilità dei professionisti sanitari, mediamente, uno studio odontoiatrico dispone di più di un assistente, mentre negli studi associati di più grandi dimensioni si registra la presenza anche di tre o quattro unità articolate sui vari turni di lavoro.

Se ti piace il mondo della medicina questa è la scelta giusta per trovare un’occuopazione seria, i corsi per Assistenti di Studio Dentistico danno accesso a sbocchi lavorativi in studi medici davvero concreti.

L'assistente alla poltrona è una figura professionale paramedica che opera all'interno di uno studio dentistico. Unisce compiti di assistenza operativa al medico dentista o all'odontoiatra nelle operazioni e negli interventi dentistici, a mansioni di segreteria amministrativa (accoglienza e gestione dei pazienti).





I COMPITI

Gestire i rapporti con i pazienti dall’accoglienza alla dimissione;

Organizzare l’agenda scadenzando i vari appuntamenti;

Mantenere costantemente aggiornate le schede lavori dei pazienti;

Gestire i rapporti con i fornitori e laboratori provvedendo agli approvvigionamenti necessari allo studio;

Gestione della Contabilità e uso dei più comuni supporti informatici;

Preparare la postazione di lavoro del dentista, prima di un intervento chirurgico;

Assistere il dentista durante le sedute con i pazienti;

Lavorare e preparare i materiali dentali;

Pulire, disinfettare e sterilizzare i vari strumenti, attrezzature utilizzate dal dentista durante l’intervento e dell’area dello studio interessata, provvedendo alla sua decontaminazione;

Gestire l’archivio dei pazienti, catalogando ordinatamente il materiale radiografico di accertamento.

ATTITUDINI PERSONALI

Carattere calmo e atteggiamento rassicurante;

Ottime capacità di relazionarsi con il pubblico;

Carattere molto empatico;

Precisione nell’espletamento delle proprie funzioni;

Scarsa impressionabilità e nessuna reazione alla vista del sangue;

Ottime capacità organizzative e di gestione logistica dello studio;

Buona conoscenza del PC e dei sistemi informatici più diffusi;

Capacità di lavorare in completa autonomia.

PROFILO PROFESSIONALE

L’Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) è l’operatore che svolge attività finalizzate all’assistenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore odontoiatrico durante le prestazioni cliniche. Si occupa dell’accoglienza del paziente, del suo accompagnamento alla poltrona e della gestione ella relazione durante tutta la cura fino al momento del congedo offrendo supporto pratico-operativo e psicologico-relazionale. E’ responsabile, inoltre, della strumentazione dello studio, del suo riordino nonché della sua sterilizzazione e della preparazione per interventi specifici.

REQUISITI

Possono essere ammesse al corso le persone in possesso dei seguenti requisiti minimi:

• Maggiore età

• Possesso del Diploma di Scuola Secondaria di primo grado (Licenza media)

oppure

• Qualifica professionale triennale conseguita nell’ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale o Qualifica professionale del Sistema Regionale delle Qualifiche o un titolo di istruzione superiore

• Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero devono essere in possesso di una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione. Ogni documento deve essere presentato in originale o in copia autenticata e accompagnato da traduzione ufficiale in lingua italiana

• I cittadini stranieri devono dimostrare di possedere una conoscenza della lingua italiana, orale e scritta, almeno di livello A2, adeguata alla comprensione delle materie di studio.



PROGRAMMA DEL CORSO

Dal 10 ottobre 2019 al 21 marzo 2020.

Il corso ha una durata di 700 ore, suddivise in:

• 300 ore di teoria (di cui 50 ore di esercitazioni pratiche)

• 400 ore di tirocinio presso Studi Odontoiatrici e strutture autorizzate

Il corso è strutturato in due moduli:

MODULO DI BASE: 150 ore di teoria di cui 20 dedicate alle esercitazioni e 100 ore di tirocinio.

MODULO PROFESSIONALIZZANTE: 150 ore di teoria di cui 30 dedicate alle esercitazioni e 300 ore di tirocinio.

La frequenza è obbligatoria per almeno il 90% del monte ore.

CERTIFICAZIONE RILASCIATA

Al termine del corso, previo superamento dell'esame finale, sarà rilasciato dalla Regione Veneto l’Attestato di abilitazione con valore di qualificazione per ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO valido su tutto il territorio nazionale.

Verranno, inoltre, rilasciati i seguenti attestati:

• Corso Sicurezza sul lavoro – Rischio Alto (16 ore)

• Corso Primo Soccorso – Gruppo B e C (12 ore).

QUALIFICA RILASCIATA: Attestato di abilitazione con valore di qualificazione per

ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO valido su tutto il territorio nazionale





Dove si può frequentare un corso per Assistente odontoiatrico a Vicenza

Centro Formazione ESAC S.p.A.

Via Piazzon, 40 - Creazzo (VI)

tel. 0444 964300

Alcune lezioni teorico-pratiche saranno svolte presso lo Studio Dentistico Andriolo di Creazzo

https://www.regione.veneto.it/web/sanita/assistente-di-studio-odontoiatrico1