Ma quale hobby della nonna! 5 buoni motivi per darsi all'uncinetto e dove impararlo a Vicenza

"Si mi piace lavorare all’uncinetto e non ho 90 anni. Ho imparato la maglia e l’uncinetto da bambina da mia mamma che a sua volta aveva ereditato questa abilità da mia nonna. Preferisco l’uncinetto, è più facile da portare in giro. Così realizzo le mie creazioni ovunque: sulla spiaggia, in macchina... È il mio antistress" dichiara Letizia che va ai mondiali di uncinetto.

Si perchè ci sono competizioni, installazioni e si sferruzza anche nei caffè durante lo spritz come al Grottino in Piazza delle Erbe a Vicenza ogni secondo martedì del mese con musica rock di sottofondo.

Lavorare a maglia o all’uncinetto, da hobby “delle nonne” oggi è diventato il passatempo preferito di tante star che amano sferruzzare: Uma Thurman, Meryl Streep, Julia Roberts, Cara Delevingne e Sarah Jessica Parker.

Cool o non cool, però, il relax è garantito e questa attività è anche perfetta per allontanare la noia dell’attesa durante i viaggi in treno o addirittura in spiaggia mentre si aspetta di poter tornare a fare il bagno.

Perché imparare l’uncinetto



Perché lo porti ovunque. Un paio di gomitoli e un uncinetto ingombrano poco e puoi infilarli dove vuoi. Puoi portali sempre con te e lavorare quando sei in treno o in attesa dal dottore, sulla spiaggia o ai giardini.

Perché è tornato di moda. Ragazze, l’uncinetto spacca! Finalmente non è più considerato un hobby da nonne, ma una tecnica trendy che in tante vogliono imparare. Capi e accessori all’uncinetto sono saliti alla ribalta arrivando fino sopra le passerelle, riscuotendo un enorme successo.

5 motivi per provare



Versatilità

Con un filo e l’uncinetto si può creare di tutto sia in due che in tre dimensioni. Si possono creare capi d’abbigliamento o giochi per bambini, oggetti di design o decorazioni per la casa. Non c’è limite: basta dare sfogo alla fantasia.

Autostima

E’ davvero bello e gratificante al tempo stesso lavorare un filo, vederlo crescere e realizzare qualcosa dal nulla. Se poi qualcuno apprezza il tuo lavoro e ti dice che sei stata anche brava, ecco questo può far cambiare l’opinione che tu hai di te.

Risparmio

Avere un hobby o una passione a volte richiede l’utilizzo di materiali costosi. Per lavorare con l’uncinetto invece non serve fare grandi spese: per cominciare due o tre numeri di uncinetto possono bastare e qualche gomitolo di lana o cotone in casa si trova sempre. Solo dopo che avrai visto che lavorare all’uncinetto ti piace potrai comprare altri uncinetti e lane migliori. Ma insomma il costo è sostenibile.

Relax

Puoi anche non crederci, ma fare l’uncinetto è un ottimo strumento terapeutico: rilassa, cura, aiuta a superare momenti difficili. E’ come se fosse una medicina in grado di fare miracoli sull’umore, sullo spirito e il benessere delle persone che lo usano. Solo che non fa male e non si compra in farmacia.

Molte lavorano a maglia per pura passione, ma alcune vendono anche i propri prodotti ai mercatini. Tenendo conto che un capo lavorato a maglia ha un valore elevato in termini di tempo e dedizione che difficilmente è quantificabile, se non a prezzi elevati come artigianato.

Ecco dove imparare l’arte dell’uncinetto a Vicenza

Arte del Filo

Oppure chiedere nei seguenti negozi specializzati in lana e filati

Tricot Café merceria

Indirizzo: Viale Camisano, 57, Vicenza

Telefono: 0444 514109

-----------------------------------------------

Bevilacqua Lane

Via dell’Industria, 41, 36071 Arzignano, Vicenza,

0444 671460