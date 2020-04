Ripresa in sicurezza: dal Cesar il via a corsi on line sulle nuove norme

Come gestire al meglio la ripresa delle attività? Come districarsi nelle nuove disposizioni sulla sicurezza in tempo di Covid-19? Come garantire i propri collaboratori? Questi sono i dubbi e le preoccupazioni di molte aziende in vista delle riaperture programmate nei prossimi giorni, sapendo di dover assumere e applicare comportamenti e disposizioni a cui nessuno era abituato.

Le autorità nazionali e regionali hanno emanato dei protocolli e delle indicazioni da rispettare, ma resta da capire come applicarle in concreto in azienda.

Proprio per dare un orientamento tempestivo sulla questione Cesar, in collaborazione con l'Ufficio Sicurezza di Confartigianato Imprese Vicenza, ha realizzato dei percorsi per gestire in modo sicuro la ripresa e fornire indicazioni sulla gestione dei potenziali fattori di rischio derivati da Covid-19, prevendo edizioni diverse a seconda del settore di appartenenza dell’impresa.

Corsi on line in partenza

Una proposta a cui le aziende hanno risposto con grande responsabilità manifestando il proprio interesse e già questa settimana partono le prime due edizioni dei percorsi dedicati al il settore

Edilizia e Impianti: una si è svolta il 27 aprile e una è in programma per giovedì 30 aprile.

Seguiranno analoghe edizioni anche per altri settori:

manifattura,

servizi alla persona,

alimentazione,

trasporti e autofficine,

oltre ad eventuali altre richieste per categorie specifiche.

Ogni percorso ha una durata di sei ore, si svolge in modalità a distanza ed è indirizzato a datori di lavoro, Rspp (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale) e Dlspp (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale Datore di Lavoro), Preposti, Rls (Rappresentante dei lavoratori della sicurezza) e figure di coordinamento e gestione delle risorse umane all’interno dell’azienda. I corsi si svolgono a gruppi con un massimo di 10/12 persone, per consentire l’interazione con il docente e fra i partecipanti, permettere anche di fugare dubbi o perplessità magari su determinati aspetti delle norme; sia per uno scambio con i “colleghi” dello stesso settore.

A chi fosse interessato a partecipare a questi corsi, basta avere un computer, una webcam e una connessione Internet; ci si troverà così all’interno di un’aula virtuale, in cui approfondire le tematiche relative alle disposizioni di prevenzione e sicurezza per contrastare il coronavirus, gestione dei fattori di rischio, preparazione e gestione della ripresa dell’attività lavorativa, focus sull’applicazione del protocollo condiviso sulla sicurezza, ruolo degli organi di vigilanza i tempi del coronavirus.

Per informazioni e per inviare la manifestazione di interesse si può consultate il sito https://www.cesarformazione.it/ripresa-in-sicurezza, oppure chiamare lo 0444/960100.