Hospitality Management: corso per diventare manager del turismo

Its Academy Turismo Veneto è un percorso biennale di alta formazione post diploma, finanziato dal Miur e dalla Regione Veneto, attraverso il Fondo Sociale Europeo. Un percorso di successo confermato dall’annuale monitoraggio sul sistema Its curato da Indire-Miur in cui alla Fondazione Its Turismo Veneto è stato riconfermato il primato sulla qualità dell’offerta formativa.

Ad oggi i corsi attivi sono tre, in cinque sedi nel Veneto:

Hospitality Management a Jesolo (VE),

Asiago (VI)

Bardolino (VR)

Tourism 4.0 a Jesolo (VE)

Restaurant Business Management a Valeggio sul Mincio (VR) e Treviso (TV)

La peculiarità dei corsi Its Academy sta nella docenza, affidata a manager, professionisti e imprenditori del settore, e nel percorso di apprendimento strettamente connesso con l’esperienza diretta nelle più innovative aziende del settore dell’hôtellerie, della ristorazione e del turismo digitale.

Il Corso ad Asiago

HOSPITALITY MANAGEMENT ASIAGO

Hospitality Management è un percorso cofinanziato dal Fondo Sociale europeo (FSE) e dalla Regione Veneto che mira a formare figure altamente specializzate in grado di operare nelle imprese turistiche e nella gestione delle destinazioni, in particolare in quelle rurali e montane, vocate a un turismo green e sportivo.

La scelta di una sede in montagna, ad Asiago, ha l’obiettivo di creare un percorso di eccellenza per la formazione e l’innovazione nel campo dell’ospitalità e della gestione di eventi sportivi.

La sede vicentina offre infatti il vantaggio di poter vivere un’esperienza formativa in un territorio di in cui è naturale la propensione alla valorizzazione dei servizi e prodotti legati ai trend del green, dell’eco-sostenibilità, della gestione e organizzazione di eventi sportivi rilevanti, senza rinunciare agli scambi con le altre realtà turistiche.

L’obiettivo del corso è quello di formare un tecnico specializzato che, oltre alle competenze linguistiche, gestionali e tecniche, sviluppi delle competenze trasversali che lo portino a valorizzare i prodotti locali e ad aiutare le imprese ad accogliere gli stimoli dell’innovazione mantenendo quell’indispensabile legame con il territorio.

Identikit dell’Hospitality Manager formato nella sede di Asiago:

ha competenze specifiche di comunicazione e marketing, sia off-line che on-line;

utilizza strumenti aggiornati per un’ottimale gestione dei processi aziendali;

conosce i principali strumenti informatici per rilevare e analizzare i trend di mercato;

partecipa all’ organizzazione di eventi nazionali e internazionali, in particolare sportivi, contribuendo ad accrescere l’expertice nella gestione di progetti;

sa proporre prodotti turistici sostenibili e in linea con le identità territoriali;

conosce le tecniche dell’intermediazione dei viaggi e dei trasporti

conosce le tecniche di accoglienza nei vari ambiti, da quelli della hotellerie a quelli della destinazione.



Il corso è riservato a diplomati o laureati, dinamici e motivati , che vogliono formarsi nell’Hospitality Management.

Per la sede di Asiago ci sono 25 posti disponibili.

Per partecipare è necessario superare un esame di ammissione, composto da: test attitudinale di cultura generale e turistica, informatica e lingua inglese; colloquio motivazionale, anche in lingua inglese; valutazione curriculum. La quota di iscrizione è di euro 500,00 l’anno.

Grazie ai contributi della Regione Veneto sarà possibile erogare un contributo per la residenzialità in loco a 15 studenti residenti fuori dall’Altopiano Di Asiago.

FORMAZIONE TERZIARIA PROFESSIONALIZZANTE.

Gli Istituti Tecnici Superiori sono “scuole ad alta specializzazione tecnologica” e nascono per rispondere ad una specifica esigenza da parte delle imprese di figure altamente specializzate che posseggano nuove e più affinate competenze operative e tecnologiche.

Gli ITS formano Tecnici Superiori esperti nelle aree tecnologiche e strategiche per lo sviluppo economico, quali:

beni culturali e turismo

made in italy (moda, meccatronica, agroalimentare)

efficienza energetica

mobilità sostenibile

nuove tecnologie della vita (biotecnologie)

tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

L’ITS Academy Turismo è considerato un percorso di nuova concezione, unico in Veneto, che nasce per rispondere alle sempre più emergente necessità di fornire, alla regione più turistica d’Italia, esperti professionisti con ottime competenze imprenditoriali, ricettive, professionali e umane.

Il percorso garantisce un rapido ingresso nel mondo del lavoro grazie al contatto continuo con il mondo delle imprese, dove l’ambito della ricerca e dell’innovazione è in continua e reale evoluzione.

Le proposte formative a cui è possibile accedere sono di durata biennale e sono due:

Tecnico superiore per la Gestione delle Strutture e Servizi turistici

Tecnico superiore per la Gestione di Imprese e Servizi ristorativi

L’Its Academy Turismo Veneto ha già formato sinora 319 diplomati, ai quali si aggiungeranno presto i 134 diplomandi che concluderanno a luglio il loro ciclo: tutti qualificati in profili superspecializzati di manager dell’ospitalità e della ristorazione, capaci di operare in realtà nazionali e internazionali. In questo momento così difficile per l‘intero settore, investire in formazione, in nuove professionalità e in modelli innovativi è un segnale forte di fiducia nella ripresa e nelle capacità imprenditoriali e umane di ripensare in modo integrale il sistema dell’accoglienza.

Il 4 giugno Academy Turismo Veneto festeggia i nuovi super manager dell’accoglienza e dei servizi turistici e della ristorazione formati nelle cinque sedi di Jesolo, Asiago, Bardolino, Valeggio sul Mincio e Treviso: una festa virtuale con un webinar su Innovazione, food e sostenibilità, (inizio ore 17, registrazione sula piattaforma GotoWebinar https://register.gotowebinar.com/register/5393261072123547404 )

al quale interverranno Massimiliano Schiavon, presidente della Fondazione ITS

Turismo Veneto e del gruppo alberghiero MJH Hospitality Group, Mario Romanelli

di Data Appeal Company (che si soffermerà sulla necessità di modellare l’offerta

turistica sulla base delle esigenze espresse dalla clientela nei motori di ricerca), Paolo

Di Croce direttore di Slow Food Internazionale, e Ada Rosa Balzan, fondatrice di

ARB Consulting ed esperta di sostenibilità nel mondo del turismo.

Concluderà i lavori (attorno alle ore 18.30) l’assessore Elena Donazzan.