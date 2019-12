La gestione dello stress nella vita personale e professionale: corso gratuito

II livelli di stress delle persone oggi, confrontati con quelli di vent’anni fa, sono semplicemente incredibili. Oltre alle tradizionali fonti di stress (lavoro, persone, malattie, ruoli da ricoprire, eventi del mondo,…), con l’era digitale abbiamo introdotto fonti di stress interamente nuove nella nostra vita: lo stress dell’information processing e della velocità a cui fa viaggiare le cose. E abbiamo reso sempre più sfumata la distinzione fra la vita lavorativa e quella domestica, fra la settimana lavorativa e il weekend, fra il giorno lavorativo e la notte. Si può quindi arrivare al punto in cui si è sempre al telefono, sempre a leggere e inviare e-mail, il punto in cui stai sempre reagendo a qualche stimolo e tutto il tempo è dedicato al fare e non all’essere. Il punto in cui siamo sempre di corsa e diventiamo isolati, non solo rispetto agli altri, ma anche rispetto a noi stessi, alla dimensione corporea.ù

Ognuno di noi, nel proprio ambito professionale, si trova a dover affrontare pressioni crescenti e situazioni di criticità. E' importante tenere presente che lo stress è un elemento che caratterizza la nostra quotidianità e che, se adeguatamente gestito, può rivelarsi addirittura utile. Occorre però individuare il livello "ottimale" di stress per ciascuno di noi e scoprire i modi per riconoscere ed evitare che superi il livello di guardia, rendendolo un fattore positivo che sprona al miglioramento e al raggiungimento del risultato.

Calendario corsi: lunedì e mercoledì 15-20-22-27-29 gennaio e 3 febbraio 2020

Chiusura delle iscrizioni: mercoledì 8 gennaio 2020

Obiettivi:

Il corso fornisce ai partecipanti un approccio di riferimento e gli strumenti operativi per un’efficace gestione dello stress personale, mirando alla valorizzazione del capitale umano e all’incentivazione della motivazione nel contesto professionale.

Destinatari:

Il corso si rivolge a tutti coloro che devono gestire lo stress in contesti lavorativi.

Contenuti:

• Chi sono “io”?

• La conoscenza di sé: saper fare, saper essere e saper ben-essere

• Il ruolo, i ruoli: le loro differenze e la loro valorizzazione

• Senso di sé e leadership

• Analisi di simmetrie ed asimmetrie

• Individuazione ed analisi degli stressor nel contesto lavorativo

• Il team building: il gruppo di lavoro come forma di intregrazione organizzativa e professionale

• La conflittualità nel gruppo di lavoro ed importanza del team

• Riflessioni conclusive

• Esercitazione e discussione di casi

Il costo del corso, del valore di € 292,80 è totalmente finanziato dall’Ente Bilaterale Settore Terziario della Provincia di Vicenza con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza.

Data inizio:

15/01/2020

Sede:

Centro Formazione Esac - Via Piazzon, 40 - Creazzo (VI)

Prezzo:

219,60 € (180,00 € + IVA)

FINANZIATO AL 100%