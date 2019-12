CUOA Business School e Università Ca' Foscari insieme per nuovi master ad Altavilla

Un’alleanza tra due eccellenze nell’ambito dell’alta formazione e delle Business School, questo è quello che si è concretizzato martedì 17 dicembre con la firma a Ca’ Foscari dell’accordo tra l’Università veneziana e CUOA Business School per lo sviluppo di strategie di sistema in campo formativo a partire dalle rispettive competenze.

La collaborazione intende favorire le massime sinergie possibili per lo sviluppo e la promozione congiunti delle proprie attività negli ambiti della ricerca applicata, dell’apprendimento attivo, dei master universitari e executive, delle attività di lifelong learning e formazione corporate / executive.

Le due istituzioni si propongono di mettere a sistema i rispettivi punti di forza costruendo un pacchetto di proposte in grado di consolidare vere e proprie comunità di imprese e di operatori, per trasferire conoscenza, tecnologie e competenze multidisciplinari ad alto contenuto innovativo.

Le attività individuate saranno: master e prodotti executive su misura; osservatori focalizzati su attività di ricerca applicata che riuniscono comunità di imprese e di operatori attivamente coinvolti nella guida e nello svolgimento di eventi e seminari; laboratori per il coinvolgimento di studenti in attività di sperimentazione e ricerca con le imprese nella forma dell’apprendimento attivo.

In particolare per l’anno 2020, la collaborazione verterà sui seguenti ambiti tematici:

International management con particolare attenzione ai mercati del Far East

con particolare attenzione ai mercati del Far East Sustainable building

Food and wine.

L’obiettivo è far confluire contenuti, forze e consolidata tradizione in ambito economico a favore del territorio e delle imprese per prodotti formativi di eccellenza, ricerche innovative e laboratori con didattica avanzata per vincere le sfide che il tessuto economico si trova a dover affrontare.

L’Università Ca’ Foscari porterà l’apertura internazionale, le competenze nel campo linguistico, la conoscenza di un’area promettente come quella del food and wine (Ca’ Foscari ha avviato ormai da molti anni il Master in Cultura del Cibo e del vino), riconoscendo al CUOA la consolidata leadership delle relazioni con il mondo delle imprese.

CUOA Business School è una tra le più importanti scuole di management d’Italia e porta in questa alleanza la forza di oltre 60 anni di progettazione di attività di alta formazione non solo per i giovani, ma anche per executive, imprenditori e organizzazioni, grazie alle quali si è costruito un legame solido con il tessuto imprenditoriale ed economico del territorio e oltre.

Ca’ Foscari Challenge School, che dal 2011 garantisce una gestione manageriale delle iniziative di formazione post lauream e di formazione continua dell’ateneo, fornirà le competenze connesse all’alta formazione e all’apprendimento successivo alla laurea.