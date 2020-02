Corso sommelier a Vicenza

Si potrà imparare a degustare il vino, a riconoscerne la qualità con il corso per Sommelier che avrà inizio il 10 marzo 2020 presso l'agriturismo La Costa di Sarcedo.

E' un corso è pratico con degustazioni guidate, che consentiranno a chiunque di saper assaggiare il vino con consapevolezza. Si inizia con un incontro sulla storia della viticoltura, e si chiude con una verticale di 4 annate di un vino importante che permette al partecipante di assaggiare vini molto invecchiati.

La tipologia del corso proposto ha fatto si che partner importanti lo abbiano scelto per formare Sommelier in Italia e nel mondo, quali Università dei Sapori.

Il primo livello del corso per sommelier è la base di partenza per addetti ai lavori o già conoscitori della materia, in quanto propedeudico al livello superiore nel quale si ottiene la prestigiosa qualifica di sommelier, da spendere al lavoro o come bagaglio personale.

Il corso da sommelier prevede piccoli assaggi che salvaguardano la salute e la patente infatti frequentare un corso da sommelier non vuol dire essere incentivati a bere. Recenti studi dicono che chi conosce il vino, lo consuma in migliore qualità e in minore quantità.

Le lezioni sono svolte in maniera leggera e divertente, compatibili con una giornata lavorativa spesso faticosa.

La carta dei vini è fatta di etichette di altissima qualità e, spesso, di alto costo, per permettere ai partecipanti di assaggiare bottiglie di pregio.

Al Primo Livello del corso per sommelier non è previsto un esame finale.

Si impara a dare il punteggio al vino sin dal primo livello del corso per sommelier.

Caratteristiche degli incontri del corso sommelier Sarcedo (Vicenza):

11 incontri settimanali di 2he30 con più della metà del tempo dedicato alla degustazione dei vini

40 entusiasmanti esperienze di assaggio, guidate e raccontate dai migliori docenti. Una carta dei vini prestigiosa, consultabile on line.

1 visita didattica di una azienda vitivinicola, una vera e propria lezione di viticoltura ed enologia in presa diretta, per capire le pratiche di coltura in vigna e le tecniche di cantina.

La quota di partecipazione al Primo livello Corso Sommelier Sarcedo (Vicenza) è 420 euro.

A Sarcedo (Vicenza) da martedì 10/03/2020

Presso Agriturismo La Costa Via San Giuseppe, 25 – Sarcedo (Vicenza)

Dalle ore 20:30 alle ore 23:00

Per informazioni:

corsi@assosommelier.it

Tel., SMS e Whatsapp +39 392 045 8249