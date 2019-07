Cerchi un lavoro dove la bellezza sia protagonista? Ecco i nuovi corsi per diventare hair stylist

Quello della parrucchiera è un mestiere in costante crescita e molto richiesto perchè sempre più persone tengono alla cura del proprio aspetto.

Sono numerose le ragazze e anche i ragazzi che scelgono di diventare acconciatori e svolgere un lavoro creativo e gratificante che ha a che fare con la bellezza.

Il parrucchiere ha un ruolo molto delicato nel corso della giornata ovvero si deve occupare di: lavare i capelli del cliente, massaggiarli con delicatezza, sia per ottenere una buona pulizia ma anche per rilassare il proprio cliente facendo vivere qualche minuto di profondo relax.

Diventare hair stylist è il sogno di molti giovani, ma come lo si diventa? Quale percorso formativo bisogna seguire per fare questo lavoro? Quali sono i requisiti necessari per esercitare la professione autonoma e aprire un salone?

L'hair stylist si occupa del taglio, della colorazione o decolorazione, effettua servizi di permanente, mèches, messa in piega e trattamenti di bellezza come maschere, applicazione di balsami, fiale rigeneranti e molto altro.

Il compito è quello anche di mantenere un costante aggiornamento sui tagli e il colore, inoltre il parrucchiere si occupa di igenizzare il salone, sterilizzare gli asciugamani e tutti gli strumenti utilizzati come: forbici, rasoi, pettini.

Il parrucchiere oggi è anche un consulente di moda a tutti gli effetti poiché deve consigliare la pettinatura più trendy, il taglio e il colore che meglio si adattano al viso e alla personalità del cliente.



A chi si rivolge il corso per parrucchiere professionista?



Il parrucchiere è una professione molto ricercata, per questo trovare occupazione è più semplice.

Il corso professionale è rivolto a ragazze e ragazzi affascinati dal mondo delle acconciature e che amano stare al contatto con il pubblico. Il corso prepara gli allievi all’inserimento immediato in saloni di acconciatura. Le figure professionali create sono in grado di operare da subito e in parziale autonomia, applicando tecniche e trattamenti con padronanza e sicurezza ed utilizzando in modo efficace le attrezzature più moderne. Ogni corso ha una parte teorica e pratica.



Durante il percorso formativo si affrontano le seguenti tematiche

Cenni storici ed evoluzione dell’acconciatura

Aree applicative: moda, estetica, spettacolo, beauty

Organizzazione di un istituto di acconciatura

Tipi di attrezzature e loro uso: pettini, spazzole, bigodi, phon, ferri, piastre, ecc.

Aspetti medici

Cenni di anatomia viso, altezza, fisionomia

Apparato circolatorio e ghiandolare

Sistema nervoso: aspetti sensoriali

Dermatologia

Chimica e patologia della pelle

Effetti delle radiazioni e invecchiamento cutaneo: come contrastare l’invecchiamento della pelle e capello

Il capello ed il cuoio capelluto

Struttura e fisiologia del capello

Proprietà del capello: droscopicità (assorbimento liquidi), elasticità, resistenza e patologia del capello e del cuoio capelluto: conoscenza profonda del capello e annessi

Cura del capello e del cuoio capelluto: abitudini sbagliate, cure, consigli, ecc.

Anomalie e malattie del capello e del cuoio capelluto: studio dei problemi e malattie (alopecia, diradamento doppie punte, capello sfibrato, ecc)

Lavaggio dei capelli: modalità e prodotti, massaggio shampoo e maschera

Ondulazione del capelli: temporanea e permanente, piega, babyliss, piastre, permanenti

Modalità e prodotti: conoscenza di schiume, olii, gel, lacca, fissativi

Colorazione dei capelli: colorimetria, diagnosi e applicazioni colori

Chimica del capello

Modalità e prodotti: colori sia permanenti che temporanei, ad ossidazione

Montaggi e ondulazioni temporanee e permanenti, decolorazione e colorazione.

Forma durevole, stiraggi (gamma completa delle tonalità,sfumature,riflessi naturali ed artificiali: decolorazione, meches, balajages

Taglio: geometria, tecniche, procedimenti

Nozioni di manicure

Il concetto alla base della professione di Hair Stylist

Scienza professionale generale

Detersione e condizionamento dei capelli

Cura e igiene dei capelli e del cuoio capelluto

Pieghe e finiture

Hair Styling e taglio maschile e femminile

Colorimetria e tecniche di colorazione

Permanente

Acconciature raccolte e intrecci

Massaggi e trattamenti al cuoio capelluto

Marketing e gestione aziendale, lavoro in team

Salute e sicurezza sul lavoro

Sei un’amante della cura dell’estetica ed il tuo sogno è di essere un professionista autonomo? Ecco vari corsi per l’abilitazione all’esercizio autonomo di Acconciatore, questa figura professionale si inserisce in laboratori e saloni del settore di varie dimensioni.

Ecco dove si svolgono corsi per divenatre parrucchiere professionista nel vicentino

ENAIP VICENZA



- Il corso è rivolto a tutti.

- Per i cittadini stranieri è necessaria la conoscenza della lingua italiana come indicata dalle normative regionali.

- Attestato di Abilitazione, previo superamento dell’esame finale

DURATA:

- 900 ore di cui:

• 300 ore di teoria e pratica

• 600 ore di stage

PREZZO:

- 2.000,00 €

Data inizio: Settembre 2019

ENAIP Veneto I.S. SFP di Vicenza

Via Napoli, 11 - 36100 Vicenza

TEL: 0444-326685 / 0444-541905



CFP Trissino

Il corso gratuito dopo la terza media per operatore del benessere ad indirizzo acconciatura forma parrucchieri in grado di operare in centri estetici e in saloni di acconciatura.

Durata del corso e qualifica professionale

Durata: 3 anni (990 ore annue)

Stage in azienda previsto per il 3° anno (200 ore)

Esame finale alla conclusione del triennio per ottenere la Qualifica professionale del Benessere: indirizzo Acconciatura (validità a livello nazionale ed europeo – titolo corrispondente al 3° livello EQF)

Possibilità di frequentare, dopo la qualifica triennale, il corso per l’abilitazione di Acconciatore presso la nostra Scuola di Formazione Professionale ed ottenere l’abilitazione all’esercizio autonomo dell’attività professionale di Acconciatore

Obiettivi del corso per Operatore Parrucchiere

Il corso per parrucchiere offerto da CFP Trissino permette di ottenere una qualifica di Operatore del benessere – indirizzo Acconciatura riconosciuta a livello nazionale ed europeo e di trovare impiego in centri estetici e in saloni di acconciatura.

Dopo la qualifica triennale, presso la Scuola di Formazione Professionale è possibile conseguire l’Abilitazione all’esercizio autonomo dell’attività professionale di Acconciatore, che permette di avviare un’attività in proprio dopo un adeguato periodo di lavoro da dipendente e dopo gli opportuni passaggi previsti dalle norme in vigore.



CFP Trissino Scuola di Formazione Professionale

Via Giovanni XXIII, 2 – 36070 Trissino (VI)

Tel: 0445 962022



Scuola Victory Vicenza dedicata ai corsi di formazione over 18 e per adulti, ottimo centro di formazione professionale per estetica ed acconciatura.

Victory Vicenza over 18

Via Ruggero Leoncavallo, 91, 36100 Vicenza VI

Telefono: 0444 570098

Foto: FB