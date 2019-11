Corso Gratuito di Restauro dei Beni Culturali a Vicenza

Se l'arte è la tua passione hai l'occasione di fare un corso di Engim Veneto per Tecnico del Restauro: è gratuito con frequenza retribuita e grazie alla stretta rete di partner, garantisce il 92% di inserimenti lavorativi.

Il corso di restauro di beni culturali forma «una figura professionale in grado di collaborare con il restauratore, prevede il conseguimento della qualifica professionale, rilasciata dalla Regione Veneto su delega dello Stato italiano, valida su tutto il territorio nazionale e nei Paesi dell’Unione europea (livello formativo EQF5).

Il corso di restauro è finanziato dalla Regione Veneto e dal Fondo Sociale Europeo ed è completamente gratuito.

Obiettivi del corso

L’obiettivo è la formazione della figura professionale del Tecnico del restauro con competenze per la progettazione e l’esecuzione di interventi di manutenzione e restauro, «in grado di eseguire con autonomia decisionale strettamente afferente alle proprie competenze tecniche, azioni dirette ed indirette per limitare i processi di degrado dei beni ed assicurarne la conservazione» (Accordo Stato-Regioni 12/06/2012).

Il corso ti permetterà di sviluppare le competenze tecniche necessarie per la conservazione e la salvaguardia dei Beni Architettonici, anche attraverso laboratori pratici in aula e in cantiere. SELEZIONI: 6 DICEMBRE - ORE 9.00 presso Engim.

Prendersi cura del nostro patrimonio storico, artistico ed architettonico è il compito del Tecnico del Restauro. Attraverso azioni che assicurano la conservazione e la salvaguardia di un’opera che altrimenti andrebbe perduta. Quello del Tecnico del Restauro è molto più di un mestiere: è un privilegio che comporta responsabilità, preparazione, competenza e tanta esperienza sul campo.

Il corso è finalizzato alla formazione della figura tecnica professionale che collabora con il restauratore, eseguendo, con autonomia decisionale strettamente afferente alle proprie competenze tecniche, determinate azioni dirette ed indirette per limitare i processi di degrado dei beni ed assicurarne la conservazione, operazioni di cui garantisce la corretta esecuzione secondo le indicazioni metodologiche ed operative, sotto la direzione ed il controllo diretto del restauratore. Ha la responsabilità della cura dell’ambiente di lavoro e delle attrezzature, cura la preparazione dei materiali necessari per gli interventi, secondo le indicazioni metodologiche del restauratore. (D.M. Beni e attività culturali 26 maggio 2009, n. 86, art. 2).

Il superamento dell'esame finale prevede il Rilascio di Qualifica Professionale riconosciuta.

È prevista un’indennità di frequenza del valore massimo di € 3.240 e agevolazioni per studenti fuori sede.

Se l'arte è la tua passione, con Engim otterrai il giusto bagaglio culturale e tecnico grazie ad un percorso di apprendimento e crescita guidato dai valori della bellezza, dell'etica e dell'onestà. Una formazione pratica per chiunque voglia lavorare nel mondo dell'arte e dei beni culturali, consapevoli dell'importanza del ruolo che un tecnico del restauro ha per il futuro.

ENGIM VENETO - VICENZA

SEDE CORSI

36010 - Cavazzale di Monticello Conte Otto (VI) Via Treviso, 29

SEDE AMMINISTRATIVA

36100 - Vicenza

Contra’ Vittorio Veneto, 1

Telefono: +39 0444 946846

Cellulare e Whatsapp : +39 3342136394

Partner:

- Regione del Veneto

- Sovraintendenza ai Beni Culturali

- Enti Pubblici

- Aziende Private del settore