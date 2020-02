Corso di Arte della trattativa a Vicenza

Come fare una trattativa? È stato stimato che almeno il 68% dei casi si conclude con un accordo peggiore di quello che si sarebbe potuto raggiungere. Questi risultati sono determinati principalmente da errori di strategia dei negoziatori. Questo sarà l'argomento delle lezioni del prof.Paolo Negri che inizieranno a Vicenza il 18 febbraio.

Impara a trattare con gli altri. Scopri quali sono i fattori fondamentali sui quali incentrare le discussioni, affronta le tue paure, prendi coscienza delle tue possibilità. La conoscenza delle aspettative di chi ti sta di fronte è un passo necessario per poter raggiungere i tuoi obbiettivi.

Il corso in Psicologia della Negoziazione si prefigge di dotare il partecipante di numerose tattiche per pianificare e condurre una trattativa allo scopo di massimizzare il rendimento personale degli accordi negoziali.

La Negoziazione efficace si avvale anche dell’uso di tecniche di Persuasione efficaci atte a conquistare il consenso da parte del nostro interlocutore/rivale sulle condizioni negoziali che proponiamo per “portare a casa” un risultato soddisfacente.

Il corso si compone di momenti di apprendimento delle tattiche di Negoziazione e Persuasione immediatamente seguiti da esercitazioni pratiche e simulazioni.

Al termine del corso i partecipanti sapranno pianificare una Trattativa efficace con l’uso di mosse e contromosse suggerite dalla scienza psicologica e atte a massimizzare i propri risultati negoziali.

Il programma

Concetti fondamentali della Negoziazione

Le Tattiche della Trattativa: mosse e contromosse

Strategie generali di Negoziazione

Essere Persuasivi per Negoziare efficacemente

Principi di persuasione automatica: La Reciprocità L’Impegno e il bisogno di coerenza La “Simpatia” L’Autorità e la condiscendenza automatica Far leva sulla Scarsità La Riprova sociale



Il docente: PAOLO NEGRI Ph.D.

Presso l’Università di Padova ho conseguito il dottorato di ricerca in Scienze Psicologiche (curriculum: Applied Cognitive Science and Neuroscience) dopo la laurea magistrale in Psicologia Sociale, del Lavoro e della Comunicazione.

Dopo il dottorato ha svolto un periodo di ricerca (Post-doc) presso il Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università di Padova occupandosi in particolare di Tecnologie della Persuasione, Neuromarketing e Psicologia della Politica.

Paolo Negri è autore e coautore di vari studi pubblicati su riviste internazionali e italiane, ed ha partecipato come speaker a convegni sulla Human-Computer Interaction e sulla Psicologia Sociale all’estero e in Italia.

Esperto in Strategie e Tattiche della Persuasione e della Negoziazione, ha conseguito l’abilitazione di Codificatore F.A.C.S. (Facial Action Coding System; Ekman & Friesen, 1978) per lo studio delle espressioni emotive del volto, e ha svolto studi approfonditi sulla CNV (Comunicazione Non Verbale) utilizzandola nell’ambito della ricerca scientifica.

Durante il periodo di ricerca all’Università ha lavorato nell’ambito di importanti Progetti Europei (CEEDs: https://ceeds-project.eu/ e MindSee: http://mindsee.eu/)

CALENDARIO

martedì 18 Febbraio 2020 h.19.00-21.00

martedì 25 Febbraio 2020 h.19.00-21.00

martedì 3 Marzo 2020 h.19.00-21.00

SEDE

Simal-Sala6

Via Zamenhof 817 Vicenza

Il prezzo totale del corso è di 60 € per persona.

Per iscriversi

https://www.iltemporitrovato.org/iscrizione/?event=5991&t=1580816047