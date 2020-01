Corso di Degustazione vini a Vicenza

Corso vino di livello base dedicato alla degustazione e alla cultura enologica. Serate fra amici, cene di lavoro al ristorante o a casa, appuntamenti galanti: sempre più il vino fa da nobile ed apprezzata cornice ad occasioni conviviali e sempre più è importante saper scegliere il vino giusto per occasioni sempre diverse.

Presso il Polo B55-Sala3 in contrà Barche 5 incontri e 10.0 ore di lezione a 99 € da lunedì 27 Gennaio 2020, il mondo dell’uva non smette di appassionarci.



PROGRAMMA

Con il corso base di degustazione vini si acquisiranno le competenze teoriche e pratiche necessarie a condurre in autonomia una degustazione. Per comprendere appieno il senso del complesso prodotto vino, il corso propone anche l’’analisi delle sue fasi produttive, delle modalità di invecchiamento, della tipicità e della reperibilità sul mercato dei prodotti a miglior rapporto qualità-prezzo. Il prima, il durante e il dopo di un calice di vino!

Il corso è strutturato in cinque incontri serali da due ore. Per ogni lezione è prevista una prima parte dedicata alla teoria ed una seconda all’’assaggio guidato di tre vini differenti.

Ai partecipanti verranno forniti, compresi nel costo del corso, i bicchieri da degustazione ed una dispensa degli argomenti trattati in formato digitale.

Il programma indicativo di questo corso di Degustazione vino, livello base, è il seguente:

Lezione n. 1

Principi e tecniche della degustazione.

Analisi del vino: esame visivo, olfattivo, gustativo.

Degustazione di 3 vini scelti dall’insegnante.

Lezione n. 2

Viticoltura: terreno, clima, vitigno, tre elementi che fanno la qualità di un vino.

Principali tecniche di vinificazione.

Degustazione di 3 vini scelti dall’insegnante.

Lezione n. 3

Nord-centro-sud: principali aree viticole italiane, vitigni che raccontano l’Italia.

Degustazione di 3 vini scelti dall’insegnante.

Lezione n. 4

Classificazione dei vini: colori, tipologie, stili.

Vini speciali: spumanti, liquorosi, aromatizzati.

I vini passiti.

Degustazione di 3 vini scelti dall’insegnante.

Lezione n. 5

Principi fondamentali dell’abbinamento cibo-vino.

Degustazione di 3 vini scelti dall’insegnante.

Per tutti i nostri corsi rilasciamo un attestato di partecipazione in formato digitale che sarà possibile scaricare dal sito internet una volta terminate le lezioni.

DOCENTE SONIA MORO CALICI & FORNELLI

Sommelier

La mia passione è l’enogastronomia: mi sono avvicinata a questo mondo grazie all’amore per la cultura del cibo e del vino.

Sono entrata nel mondo affascinante dei vini dapprima come appassionata consumatrice, poi con un percorso formativo di approfondimento.

Questa passione, sempre in evoluzione, è sostenuta da continui aggiornamenti e approfondimenti, con la frequentazione di corsi e master e la partecipazione attiva ad eventi legati al mondo del vino.

Il mio motto: ama e ascolta il vino!

Sonia è sommelier, assaggiatrice di formaggi, gourmet; ha ricoperto il ruolo di degustatore in molte manifestazioni ufficiali e ha avuto incarichi didattici relativi al mondo enogastronomico.

Corso di Degustazione vini a Vicenza

SEDE

Polo B55-Sala3

Contrà delle Barche 55 Vicenza

