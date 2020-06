Corsi in lingua a distanza per guide, film maker, digital marketing

Dal 1 giugno con la Fondazione Centro Produttività Veneto si parte virtualmente per Londra e Barcellona per corsi di lingua online, visite virtuali delle città, incontri con esperti di settore e conversazioni in famiglia.

Attività professionalizzanti in lingua

CPV crea degli spazi per i giovani creativi per attività coinvolgenti e connesse con il mondo anche ai tempi del COVID 19.

CPV offre ai giovani dei corsi in lingua per tenersi in allenamento, imparare divertendosi e rimanere in collegamento diretto con l’estero.

Le offerte sono due:

Digital green jobs in inglese presso il Fenice Green Energy Park di Padova

Digital Summer School in inglese o in spagnolo con lezioni ed incontri da Londra o Barcellona

Una mobilità nuova e virtuale, quella promossa per l’estate 2020 dalla Fondazione Centro Produttività Veneto di Vicenza. Dal 1 giugno fino al 31 agosto, ogni settimana, giovani (dai 14 anni) e adulti potranno intraprendere un viaggio di cinque giorni a Londra o Barcellona, per partecipare ad attività online, che comprendono lezioni di lingua inglese e spagnola con docenti madrelingua, incontri in diretta con esperti di vari settori che lavorano all’estero, escursioni e visite virtuali delle due città con guide turistiche locali, conversazioni con famiglie del luogo per vivere in maniera virtuale l’esperienza in una famiglia ospitante.

Oltre ai semplici corsi di lingua, la digital summer school offrirà ben quattro diversi percorsi per incrementare le proprie competenze personali e professionali a seconda del settore prescelto:

“how to be a tour guide” per migliorare l'inglese o lo spagnolo, scoprendo i segreti di Londra e Barcellona;

“how to be a journalist”, per conoscere e imparare nuove strategie con alcuni tra i migliori giornalisti italiani a Londra;

“how to be a film maker”, per vivere l'emozione di creare un proprio progetto con specialisti del settore;

“how to be a digital marketing specialist”, per conoscere i segreti del mestiere con alcuni tra i migliori formatori del campo.

Digital Green Jobs un percorso della durata di una settimana di 30 o 40 ore che si svolge in lingua inglese presso il Parco delle energie rinnovabili Fenice a Padova.

Il percorso di 30 ore è dedicato ai lavori green ed offre lezioni di video storytelling, robotica e droni con laboratori pratici in lingua. Sono previsti collegamenti con aziende estere sulle tematiche trattate.

Il percorso di 30 costa € 300,00 a persona e viene attivato con un gruppo di min. 15 max. 18 partecipanti.

Il percorso di 40 ore, sempre sui lavori green è integrato da lezioni sui fotovoltaico e biomasse. Anche qui sono previsti collegamenti con aziende estere sulle tematiche trattate.

Il costo è € 350,00 a persona e viene attivato con un gruppo di min. 15 max. 18 partecipanti.



Digital summer school sono attività online di una settimana che si svolgono a partire da giugno.

Le attività online sono corsi, interazioni con famiglie e visite virtuali. La lingua è l’inglese da Londra e lo spagnolo da Barcellona.

Il costo è di £ 180,00 per i corsi di Londra e di € 180,00 per i corsi di Barcellona

DIGITAL SUMMER SCHOOL LONDRA

corso di lingua

how to be a tour guide

how to be a journalist

how to be a movie maker

how to be a digital marketing specialist

corso di lingua

como ser guía turística



Per informazioni e iscrizioni: https://www.cpv.org/soggiorni-linguistici.