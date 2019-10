Corsi di recitazione: come scegliere i migliori

Vuoi diventare un attore, parlare in pubblico con sicurezza, avere una dizione perfetta?

Allora è consigliabile seguire i corsi di una scuola di recitazione dove imparerai a conoscere tutte le tecniche necessarie per entrare nel mondo dello spettacolo e del cinema.

Se volete approcciarvi al teatro in modo semplice e divertente, se avete sempre sognato di salire su un palco ma non ne avete mai avuto il coraggio, con un corso supererai le paure, imparerai le tecniche e scoprirari le tue capacità. A Vicenza ci sono scuole per tutti i gusti.

I validi motivi per frequentare un corso

– Per conoscere nuove persone, da cui imparare, e con cui condividere nuove scoperte.

Al giorno d’oggi il contatto (non solo fisico) con le persone è più importante che mai. In un mondo dove tutto ci sfugge, spesso non abbiamo nemmeno il tempo di guardarci negli occhi. Condividere una bella esperienza con altre persone, oggi più che mai, fa davvero la differenza.

– Per imparare a comunicare meglio, approfondendo la consapevolezza del corpo e della voce.

Essere consapevoli della nostra voce e del nostro corpo per evitare di essere fraintesi e far arrivare il messaggio in maniera chiara.

– Per uscire dalla zona di comfort e abituarsi ad osare.

Nella vita siamo spesso abituati a fare le stesse cose e allo stesso modo, e a volte cercare di uscire dai nostri schemi ci fa paura! Al contrario dovremmo abituarci a cambiare le nostre piccole abitudini per diventare più flessibili, per essere poi pronti quando il cambiamento sarà necessario.

– Per fermarsi, quando lo stress quotidiano ti sbatte da un posto all’altro.

Il lavoro dell’attore ti obbliga ad isolarti dalla vita frenetica di ogni giorno e a prestare attenzione a quello che ti circonda, ma soprattutto a te stesso.

– Giocare e divertirsi!

Corsi di teatro ne esistono tanti

In fase di scelta del corso è importante analizzare alcune caratteristiche fondamentali delle scuole di recitazione.

Partiamo dal programma; sono consigliabili scuole con corsi dai 2 ai 4 anni per chi è alle prime armi. In alternativa sono disponibili anche corsi annuali che però si concentrano su un singolo argomento, ad esempio la Commedia dell’Arte, il metodo Stanislavski, ecc.

Inoltre è importante controllare che nel programma sia presente lo studio della dizione. Un buon corso di dizione dovrebbe durare almeno 6 mesi.

Passiamo poi agli insegnanti, una scuola che si rispetti dovrebbe avere un sito Internet con all’interno i curricula dei suoi insegnanti. In particolare è necessario prestare attenzione agli studi fatti, ai corsi di perfezionamento e alle esperienze professionali.

Infine non dimentichiamo la sede della scuola. E’ consigliabile fare un sopralluogo prima dell’iscrizione al corso, verificando la qualità e l’ampiezza delle aule e la presenza di un eventuale palco.

Corsi di teatro a Vicenza

OSSIDIANA – Centro Culturale e di Espressione / Kitchen Teatro Indipendente

Sede: Via dell’Edilizia, 72 – 36100 Vicenza Tel. 0444301167

–Corso di Formazione e messa in scena

Per chi desidera avvicinarsi al metodo del Teatro Corale della Scuola di Ossidiana e approfondire le tecniche dell’attore.

LA PICCIONAIA Centro Di Produzione Teatrale

Contrà Barche, 55 –VI Tel.0444 323725

Programmazione Spettacoli e Progetti nel territorio

LA RINGHIERA – Compagnia Teatrale

Il regista Riccardo Perraro, conduce corsi di Teatro avvalendosi della sua pluriennale esperienza di Consulente Teatrale, presso la sede della Compagnia. Il Corso di Teatro è diviso in più livelli e ha una durata di otto mesi con una lezione di due ore settimanali (un’ora e mezza per i ragazzi), da Ottobre a Maggio.

Informazioni: Tel. 347 1747432

THEAMA TEATRO – Accademia Veneta dello Spettacolo

Una risposta concreta ad una richiesta sempre crescente di formazione teatrale qualificata.Una struttura nuova dedicata al teatro. Un teatro da imparare, da vivere, da praticare, sfruttando la possibilità che il teatro stesso offre di divertirsi e stare insieme ad altre persone.

Insegnanti specializzati per diversi corsi, per ogni età, differenti livelli, per soddisfare molteplici esigenze. Una relazione forte con il territorio della provincia, con tre sedi, collegate fra loro, in tre comuni dalla forte tradizione teatrale: Vicenza, Thiene ed Arzignano.

Docenti: Piergiorgio Piccoli, Aristide Genovese, Anna Zago, Ester Mannato, Anna Farinello, Daniele Berardi, Paolo Rozzi, Max Fazenda.

Sede: Via Nino Bixio, 4 – Vicenza

Tel. (+ 39) 0444 322525 | Cell. (+ 39) 348 0035186

TEATRO OTTANTA – Associazione Artistica

Corsi di teatro, improvvisazione, dizione, lettura e analisi del testo, storia del teatro, mimistica, allestimento

Sede: via Verla 2/B Schio – VI Tel. 0445.525018

TEATRIS – Associazione

Corsi di Teatro

Sede: Via Pizzamano, 17, Marostica – VI Tel. 333 3239609

CENTRO MIRA PROJECT – Corsi di Recitazione, Teatro, Cinema e TV

Sono rivolti a giovani, ragazzi e bambini e trattano i principi fondamentali dello spettacolo.

Sede: Via Europa 2, Sandrigo (VI) Tel. 0444 659252

