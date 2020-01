Come diventare Notaio: studi e concorso

Ci sono alcuni comuni sul come diventare notaio, molti pensano ancora che bisogna avere connessioni di tipo parentale. In realtà il concorso prevede una preparazione piuttosto impegnativa.

E quali sono le sue funzioni, per l’esattezza? Prima di tutto, è necessario specificare che diventare notaio significa diventare un pubblico ufficiale, sebbene svolga il suo ruolo in regime di libertà professionale. Del resto vi è un detto che recita “Tanto più notaio, tanto meno giudice”: se il notaio redige in maniera conforme alla legge gli atti di competenza, le probabilità di ricorrere al giudice per eventuali contenziosi sono minim

Come diventare notaio

Il primo requisito per diventare notaio è possedere la laurea magistrale in Giurisprudenza.

Dopo aver conseguito la laurea si potrà avviarsi verso la pratica notarile che dura 18 mesi. Si può anche svolgere la pratica notarile abbreviata anticipando 6 mesi durante l’ultimo anno di università.

• Ci si rivolge direttamente a uno studio notarile, oppure si chiede al Consiglio Notarile locale di designare un notaio dove svolgere la pratica.

• Presso il Consiglio Notarile si presenta anche la domanda di ammissione alla pratica notarile, iscrivendosi al registro dei praticanti. Il periodo di pratica si deve completare entro 30 mesi dall’iscrizione.

• Ogni due mesi di tirocinio il praticante dovrà consegnare un certificato di frequenza rilasciato dal notaio dove è impiegato.

• Alla fine della pratica notarile il tirocinante presenterà un altro certificato, firmato sempre dal notaio, che ne attesti il compimento.

Possono diventare notai anche i funzionari dell’ordine giudiziario e gli avvocati che abbiano esercitato almeno per un anno (in questo caso il certificato del notaio va esibito mensilmente). Per tali figure la pratica dura 8 mesi invece di 18.

Concorso per diventare notaio

È previsto il limite di età di 50 anni e si può partecipare al concorso, consegnando tutti gli elaborati, solo per cinque volte.

Il concorso si svolge a livello nazionale a Roma e si compone di due prove: un esame scritto ed un esame orale.

L’ultimo concorso si è svolto nei giorni 1-2-3-4-5 aprile 2019: durante i primi due giorni si consegnano i codici che i candidati useranno durante le prove scritte, le quali si svolgono nei 3 giorni dopo e durano ciascuna 8 ore.

La prova scritta per diventare notaio presenta la redazione di tre atti, valutati complessivamente. Ecco quali sono:

• Un atto tra vivi

• Un atto tra vivi (diritto commerciale)

• Un atto di ultima volontà (testamento)

Una volta superato lo scritto, l’aspirante notaio potrà sostenere la prova orale sempre a Roma, ma in altro periodo (di fatto le prove scritte prevedono tempi di correzione molto lunghi). La parte orale contempla tre prove che verteranno su:

• Diritto civile e commerciale

• Disposizioni riguardo le imposte indirette

• Disposizioni sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili

Dopo diverso periodo, che può variare da 8/10 mesi a un anno, il Ministero della Giustizia (che si occupa di bandire il concorso, tra l’altro) compila la graduatoria dei vincitori.

La nomina a notaio

Il Ministero della Giustizia, oltre a stilare la graduatoria dei vincitori, assegna loro le sedi presso le quali dovranno avviare lo studio notarile entro tre mesi. Il notaio non ha tempo di riposarsi, insomma; infatti, una volta avviato lo studio, deve prestare giuramento al Tribunale della sede presso la quale è impiegato.

A quel punto il notaio può ricevere il sigillo, di cui segnerà l’impronta insieme alla propria firma presso il proprio Consiglio Notarile di appartenenza, risultando così iscritto a tutti gli effetti al proprio ruolo.

