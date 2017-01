Yoga Porte Aperte: i centri che aderiscono a Vicenza

Sabato 28 e venerdì 29 gennaio si terrà la XVII edizione di "Yoga Porte Aperte", una grande manifestazione nazionale dedicata allo yoga, una disciplina di consapevolezza sempre più “nota”, ma non necessariamente “conosciuta”. L'evento completamente gratuito si ripete dal 2001 con ottimo riscontro di interesse e partecipazione. Con i suoi 1000 associati, Yani è l’associazione di insegnanti yoga più grande in Italia con presenze in tutto il territorio nazionale. L'anno scorso hanno aderito a "Yoga Porte Aperte" oltre 100 centri, con un afflusso di oltre 5000 persone. In Veneto accoglieranno la proposta alcune realtà yoga di Vicenza, Padova, Treviso, Verona e Venezia. In particolare sarà molto attivo il capoluogo berico con i due centri di yoga "Ganapati" e "Asvattha", che proporranno quattro inizitaive per il weekend. Per la natura di questa iniziativa, il pubblico entra in contatto con gli insegnanti del proprio territorio, sperimentando direttamente le persone e il loro insegnamento: ciò al fine di poter valutare e scegliere, in base alla competenza e la serietà, un approccio e un insegnante con cui poter lavorare in modo continuativo nel luogo in cui si risiede. Ciò si rivela particolarmente utile in questo momento di espansione dello yoga, con conseguente confusione nella grande varietà di offerte. Ogni centro, o insegnante qualificato, aderente all'iniziativa, proporrà un programma di incontri aperti a tutti, con la possibilità per il pubblico interessato di partecipare a lezioni gratuite di prova, conferenze, dibattiti, proiezioni di video e altre iniziative. "Yoga Porte Aperte" ha un carattere "No-Profit" con il preciso intento di fornire chiarificazioni competenti in merito nel mondo variegato dello yoga. Per informazioni: Segreteria "Yoga Associazione Nazionale Insegnanti" in via Villoresi 11 a Milano - 02.8361288 - informa@insegnantiyoga.it - www.insegnantiyoga.it

Le iniziative a Vicenza avranno luogo a:

1 - Ganapati Scuola di Yoga - Vicenza in Stradella del Teatro Olimpico 5 - Per informazioni e prenotazioni: www.ganapati.it - 340.5921181 - info@ganapati.it

Sabato 28 gennaio - ore 10: "Surya Namaskara: il Saluto al Sole" con Claudio Fabris

Domenica 29 gennaio - ore 17: "Le 10 Posizioni" con Claudio Fabris

2 - Aśvattha a.s.d. - Vicenza in Strada del Cavalcavia 53 - Per informazioni e prenotazioni: www.asvattha.it - info@asvattha.it - 349.4788534

Sabato 28 gennaio - ore 17: "Il Respiro" con Alberto Beggio

Domenica 29 gennaio - ore 10: "In Equilibrio" con Alberto Beggio

ELENCO MANIFESTAZIONI