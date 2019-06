Yoga open in villa Da Porto a Montorso vicentino - venerdì 5 luglio ore 20,00

Evento gratuito aperto a ragazzi e adulti



Pratica gratuita Yoga e Suoni armonici in Villa da Porto

DATA: VENERDI 5 LUGLIO



ORARIO: Dalle ore 20,00 alle 21,30



In

collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Montorso, Venerdì 5

Luglio, si terrà un Evento “Yoga Open In Villa da Porto” aperto a tutti, adulti e

ragazzi, per dare la possibilità di praticare Yoga e Ginnastica

posturale, accompagnata da suoni armonici delle campane tibetane, in un contesto magico come quello di Villa da Porto a Montorso Vicentino.



VI ASPETTIAMO NUMEROSI



Porta tappetino, coperta, cuscino



www.yogachedanza.com

Informazioni: Claudia 3482569233



LINK EVENTO FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/332203507472788/



Scarica il volantino YOGA IN VILLA

http://www.yogachedanza.com/wp-content/uploads/2019/05/Evento2.pdf