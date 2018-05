Yoga in pausa pranzo a Vicenza

La pausa pranzo è un momento ottimo per la pratica Yoga.

Uno spazio-tempo prezioso per resettare le proprie energie e poter poi affrontare il resto della giornata con più calma, stabilità e chiarezza.

Il pomeriggio riprenderà in modo più sereno e con uno stato d’animo che eviterà l’accumulo di stress. Migliorerà il rapporto con le persone e con il lavoro e ne trarrà beneficio l’ambiente lavorativo e l’individuo stesso.

Lo Yoga aumenta la capacità di attenzione e di concentrazione, la mente è più acuta e pronta, ma soprattutto più rilassata e pacificata.

Verranno insegnate tecniche per il rilassamento del corpo, della respirazione e della mente. Nello Yoga si guarda al benessere della persona in modo olistico: per rilassare la mente si parte dal corpo passando dal respiro.

Con Eva Kureċkova



info

Eva:3473346351 Carlo:3482156449