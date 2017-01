"Yoga e Movimento Dolce": lezione di prova gratuita a Vicenza

Una prova gratuita di "Yoga e Movimento Dolce" con prenotazione obbligatoria al 339.8844257 Il corso settimanale è attivo il Lunedì dalle 18,00 alle 19,30 Una pratica delicata per prendersi cura di se stessi attraverso la cura delle articolazioni, della mobilità della schiena, del respiro. Per portare lo sguardo sui bisogni del proprio corpo e sulle diverse possibilità a disposizione per soddisfarli. Che cosa significa star bene con il proprio corpo? Significa conoscerlo, farne esperienza, prendersene cura e mettere in atto movimenti ed esercizi adeguati per alleviare malesseri, per mantenerlo in salute. Significa occuparsene e mettere a punto, a partire dalla propria percezione e con l'iniziale guida di un'insegnante, modalità personali di autoprotezione e riparazione.

