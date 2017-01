Yoga della Risata: ogni giovedì al Centro Civico Circoscrizione 7 di Vicenza

TUTTI GLI APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 9 AL 15 GENNAIO

Ogni giovedì dalle 18 alle 19 al Centro Civico Circoscrizione 7 di Vicenza in via Rismondo 2 (zona San Lazzaro) è in programma lo Yoga della Risata a cura di Laughter Yoga International University in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione del comune di Vicenza. Lo yoga della risata (Hasyayoga), è una forma di yoga che fa uso della risata autoindotta. La risata è un fenomeno naturale e non necessariamente implica la comicità o la commedia. Da un'idea del medico indiano di Mumbay, Madan Kataria, ha avuto origine il primo "Club della Risata" in un parco pubblico il 13 marzo 1995 con un minuscolo gruppo di membri attivi. Oggi si contano oltre 6000 club in 72 paesi circa, che fanno di questa forma di yoga un fenomeno di portata mondiale. Info: circoscrizione7@comune.vicenza.it.

ELENCO INCONTRI