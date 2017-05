Yoga della Risata a Campo Marzo per la Giornata Mondiale della Pace

In occasione della "Giornata mondiale della risata per la pace", domenica 7 maggio dalle 15 alle 17 torna a Campo Marzo dalle 15 alle 17 lo Yoga della Risata. A Vicenza alcuni professionisti appartenenti al Club della Risata, in collaborazione con l'assessorato alla comunità e alle famiglie, proporranno un pomeriggio dedicato alla conoscenza di questa disciplina, a cui si accompagnerà un messaggio di pace, che verrà letto in molte lingue grazie alla partecipazione attiva di cittadini provenienti da paesi dei diversi continenti.

Dopo l'esperienza positiva dello scorso anno, ritorna quindi la possibilità di incontrarsi e sperimentare insieme alcune tecniche in Campo Marzo. A proporre l'iniziativa sarà Viviana Casarotto che, insieme a Franca Fontana e Natascia Galzignato, propone da alcuni anni, in collaborazione con il comune, sessioni gratuite settimanali di yoga della risata a Villa Tacchi (ogni venerdì) e ai Ferrovieri (ogni giovedì). Quest'anno l'evento sarà organizzato in prossimità del Bar Smeraldo, in collaborazione con i gestori dell'esercizio.

YOGA DELLA RISATA: l'iniziativa sarà proposta in contemporanea in tutto il mondo per promuovere le tecniche, sperimentate dagli anni ’90, di Madan Kataria, medico indiano ideatore dello “yoga della risata”, che dimostra quanto una semplice attività quale il riso prolungato abbia effetti benefici sulla persona e sulla comunità.

CLUB YOGA DELLA RISATA: il movimento di tali club, iniziato a Mumbai nel 1995, si è diffuso in 105 paesi del mondo. La risata è un linguaggio universale, che tutti siamo in grado di utilizzare, senza alcun tipo di barriera linguistica. I club sono luoghi di aggregazione sociale gratuiti, che mettono insieme persone di diverse culture e paesi, costruendo una rete di condivisione e di cura. Oltre che nei club, lo yoga della risata si pratica nelle aziende, nei centri per anziani e in quelli dedicati alle persone con disabilità, nelle università, nelle scuole, negli ospedali, nelle palestre e negli istituti di detenzione.

INFORMAZIONI: Club della Risata - Dott.ssa Viviana Casarotto - 328.4350660 - viviana.casarotto@gmail.com.

ELENCO MANIFESTAZIONI

Gallery