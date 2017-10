"Yoga a Solaris": lezioni di prova gratuite ad ottobre

Porte aperte ad Associazione Solaris per lezioni di prova gratuite ad ottobre



Giovedì 26 ottobre: ore 20,00-21,30

Venerdì 27 ottobre: ore 19,00-20,30

Per sperimentare la pratica più adatta per i propri bisogni ed accedere ai corsi attivi in diversi giorni ed orari.

Prenotazione obbligatoria al 348.3849546.

ELENCO CORSI