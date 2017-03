XXVII Mostra Scambio Città di Dueville: auto-moto-accessori-ricambi d'epoca

Da venerdì 14 a domenica 16 luglio 2017 si terrà la XXVII Mostra Scambio Città di Dueville, dedicata alle auto, moto, accessori e ricambi d'epoca, a Dueville. I visitatori potranno trattare, acquistare o vendere numerosi articoli motoristici "vintage" soprattutto per i collezionisti. La manifestazione, giunta alla ventisettima edizione e assia conosciuta in tutto il Nord Italia, è indicata agli esperti del settore e agli amanti dei motori in generale. Gli espositori del 2016 possono esercitare il diritto di prelazione per la piazzola entro il 30 aprile 2017, mentre i nuovi richiedenti potranno verificare la disponibilità di spazi liberi dal 15 maggio 2017 presso il sito www.2ville.it con la modulistica e la piantina dell’area mostra con le eventuali piazzole libere evidenziate in verde. I posti, i cui espositori non hanno esercitato la prenotazione, sono prenotabili, sempre con le modalità del pagamento della tassa e invio del modulo di iscrizione (scaricabile anche dal sito) dal 15 maggio al 4 luglio 2017. Dopo questo termine eventuali piazzole ancora libere saranno assegnabili solamente il mattino dalle 6 di ogni giorno di mostra. L'evento è organizzato dal Moto Club 2 Ville Amici della Moto A.S.D. (Via Bacchiglione 1 - Vivaro di Dueville). Per informazioni o iscrizioni come espositore: 347.3535825 dopo le ore 18 - 0444.361104 - www.2ville.it.

Il programma della manifestazione con date e orari:

Venerdì 14 Luglio: Apertura agli espositori dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00

Sabato 15 Luglio: Apertura al pubblico dalle ore 7.00 alle 18.00

Domenica 16 Luglio: Apertura al pubblico dalle ore 7.00 alle 15.00

