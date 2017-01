XXIV Passeggiata di San Valentino a Romano d'Ezzelino

La Pro Loco di Romano d'Ezzelino organizza domenica 12 febbraio alle 9 la XXIV edizione della tradizionale "Passeggiata di San Valentino", dedicata agli innamorati, attraverso la Valle Santa Felicita per scoprire il territorio ed il suggestivo paesaggio, che si snoda fra i colli e le calli ezzeliniane di Romano e Semonzo del Grappa. Un appuntamento dedicato a tutti coloro che per San Valentino desiderassero passeggiare mano nella mano o alle persone insieme ai loro amici vogliono, che vogliano trascorrere qualche ora all’aria aperta in allegria, a contatto con la natura il nostro territorio. L'itinerario più lungo è di circa 7 chilometri, che si può percorrere in assoluta sicurezza su strade asfaltate poco frequentate e per alcuni tratti su strade sterrate e/o prati, salendo sul Col Bastia e raggiungendo la Torre Ezzeliniana. Il tragitto più corto di circa 3 chilometri e mezzo rimane nei pressi di Valle Santa Felicita fino ad arrivare al sacello della Madonna del Buon Consiglio. All’arrivo ristoro finale ed un gradito omaggio alle signore. Partenza ed arrivo nei pressi dell'Albergo Dalla Mena. L'evento è organizzato con il patrocinio dei comuni di Romano d'Ezzelino e Borso del Grappa in collaborazione con diverse associazioni locali di volontariato. Si consiglia un abbigliamento adeguato per la camminata, prevedendo anche la possibilità di variazioni meteo. In caso di avversità atmosferiche la manifestazione verrà rinviata a domenica 19 febbraio. Ci sarà la possibilità di rinnovare la quota associativa della Pro Loco di Romano d’Ezzelino, che consente di ricevere a casa il mensile “Il Nuovo Ezzelino”. Per informazioni: 0424.36427 - proromano@libero.it



VALLE SANTA FELICITA: è un luogo molto importante carico di storia, che ancor oggi suscita fascino e mistero. Quassù, nelle notti invernali, si raccontava girasse inquieta l’anima tormentata di Ezzelino detto “Il Tiranno”. Oggi la Valle è un sito accogliente e silenzioso, che apre il suo prezioso scrigno naturalistico ai numerosi affezionati comenoto punto di partenza per interessanti escursioni verso il Massiccio del Grappa. In questa zona si potrà ammirare la pianura padana riconoscendo da est i Colli Asolani, i Colli Euganei ed i Colli Berici. Famose le terzine della Divina Commedia, scritte dal sommo poeta a 100 anni dall’inaugurazione del monumento a Dante Alighieri. In esse Cunizza descrivere il colle di Romano per narrare le gesta del fratello Ezzelino III:

«In quella parte de la terra prava

italica che siede tra Rïalto

e le fontane di Brenta e di Piava,

si leva un colle, e non surge molt' alto,

là onde scese già una facella

che fece a la contrada un grande assalto».

(Paradiso • Canto IX - Divina Commedia)

ELENCO ESCURSIONI