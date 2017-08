GUIDA MOTORI NEL VICENTINO PER IL WEEKEND 25 - 27 AGOSTO

Domenica 27 agosto alle 8 il Corlanzone Moto Club organizza la "XXIII Salita dei Mulini" per moto d'epoca ad Alonte con un percorso di circa 40 chilometri. Ritrovo in piazza Santa Savina. La manifestazione è aperta a motoveicoli (moto e scooter) costruiti entro il 1997 ed iscritti o scrivibili al Registro Storico Nazionale in regola con il codice della strada. Ai controlli a timbro predisposti lungo il percorso verranno apposti dei bollini adesivi.

ZONE NON STOP. Saranno istituite 2 zone non stop (prima e dopo il traguardo): in questi tratti il motociclista può effettuare qualsiasi manovra, ma non può invertire il senso di marcia, arrestarsi, mettere i piedi a terra od usufruire di qualsiasi altro appoggio. Ogni partecipante dovrà, all’atto delle operazioni preliminari, esibire il proprio tagliando di Assicurazione R.C. in corso, pena l’esclusione dalla partecipazione.

ISCRIZIONI. L'evento sarà a numero chiuso. Pre-iscrizioni on line sul sito: www.mc-corlanzone.it. Quota di iscrizione: 30 euro. Contatti: 340.6592775 - 347.2635081. Tel. e Fax 0444.831655.

REGOLAMENTO. La manifestazine segue le Norme sportive riguardanti i Motoraid gr. 2 per moto d’epoca indicate dalla FMI nell’annuario 2016 del Campionato Veneto Moto Epoca. L'evento motoristico si svolge su percorso aperto al normale traffico. I conduttori dovranno attenersi scrupolosamente alle norme del Codice della Strada. È ammessa la presenza del passeggero. È vietato superare i 40 km/h di media. Discriminanti: al fine della stesura di una classifica, saranno considerate le penalità conseguite nella prova cronometrata e la mancanza dei bollini adesivi di controllo passaggio.

PUNTI DI PENALITA': 1 - Per ogni centesimo di secondo di differenza dal tempo del primo passaggio / 100 - Per appoggio di un piede in zona non stop / 200 - Per appoggio di entrambi i piedi in zona non stop / 50 - Per altro appoggio generico in zona non stop / 50 - Per ogni perdita di turno di partenza / Esclusione per mancanza del bollino adesivo di transito.

5 CATEGORIE: Storiche - Dalle origini al 31-12-1944 / Epoca - Dal 1945 al 31-12-1968 / Classiche - Dal 1969 al 31-12-1975 / Post-Classiche - Dal 1976 al 31-12-1996 / Fuori Gara Dal 01-01-1997 ad oggi.

CLASSIFICHE E PREMIAZIONI: Primi 3 concorrenti di ogni categoria - Motoclub più numeroso - Moto più interessante (votata dai concorrenti) - Concorrente femminile.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONI MOTORISTICA:

ore 8: Inizio Iscrizioni

ore 10: Fine Iscrizioni

ore 10.30: Inizio Manifestazione

ore 13: Pranzo all’aperto e premiazioni al maneggio “Trevisan” ad Alonte con la musica di "Vito delle Rocce"

