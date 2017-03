XVI Giornata Nazionale dell'U.N.I.T.A.L.S.I.: piantine d'ulivo a Vicenza e provincia

Sabato 18 e domenica 19 marzo 2017 si terrà in tutta Italia la XVI Giornata Nazionale dell'U.N.I.T.A.L.S.I. (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali). In oltre 250 piazze del Veneto verrà proposta una "piantina d'ulivo", simbolo di pace e fratellanza. Al fianco dei tanti volontari che scenderanno nelle piazze del Veneto ci sarà idealmente Fabrizio Frizzi, che da 16 anni è il testimonial della Giornata nazionale dell'UNITALSI. Anche Vicenza e la sua provincia sarà molto attiva con una cinquantina di piazza e luoghi sacri, dove si svolgerà la manifestazione. Nel capoluogo berico i posti per trovare le piantine d'ulino saranno: Basilica di Monte Berico - a Campedello Chiesa S. Cuore di Gesù - Chiesa Madonna della Pace - Chiesa S. Felice e Fortunato - Chiesa S. Lucia - Ospedale S. Bortolo - Piazza De Gasperi - Piazzetta Matteotti. Sul territorio berico in oltre 40 comuni e frazioni l'iniziativa sarà disponibile dall'Alto Vicentino al Basso Vicentino fino alla Pedemontana, alla Valdastico e alla Val del Chiampo (vedi lista completa sotto).

Il ricavato delle offerte sarà utilizzato dall'asociazione per sostenere le sue attività di "misericordia sperimentata sul campo": dai pellegrinaggi, all'aiuto agli anziani e ai bambini, alle case accoglienza per i genitori dei bambini ricoverati nei centri ospedalieri, alla collaborazione con case famiglia per le persone disabili, ai soggiorni estivi e agli interventi d'emergenza sociale. Sono solo alcune delle attività nelle quali l'UNITALSI, insieme ai suoi volontari, è impegnata quotidianamente per fronteggiare il disagio e l'emarginazione. Per conoscere le piazze del Veneto dove trovare le piantine d'ulivo sarà possibile consultare il sito internet: www.unitalsi.it (sezione Triveneto) o si potrà contattare il numero verde gratuito: 800.062.026. Spot audio e video: www.dropbox.com/sh/3o7t2y1zwda7s0w/AAD9vDB7YvFsaCBUyUFBplGDa?dl=

L'elenco delle piazze e dei luoghi per la manifestazione sul territorio berico in ordine alfabetico:

ALONTE: Chiesa di S. Biagio

ARSIERO

ARZIGNANO: Madonnetta di Costo - Piazza Libertà - Puniello - Restena - Tezze

BASSANO DEL GRAPPA: Ospedale San Bassiano - Piazza Garibaldi

BREGANZE: Piazza a fianco al Duomo

CALDOGNO: Chiesa S. Giovanni Battista

CAMISANO VICENTINO: Piazza CAMPODORO Piazza

CASSOLA: Chiesa (Frazione S. Giuseppe)

CASTEGNERO: Chiesa S. Giorgio Martire

CASTELNOVO DI ISOLA VICENTINA: Chiesa S. Vitale Martire

CAVAZZALE DI MONTICELLO CONTE OTTO: Chiesa S. Matteo Apostolo

COSTOZZA DI LONGARE: Chiesa S. Mauro

CREAZZO: Chiesa S. Marco - Chiesa S. Nicola - Chiesa S. Ulderico

GAMBELLARA: Chiesa S. Pietro Apostolo

GRISIGNANO DI ZOCCO: Piazza

LISIERA DI BOLZANO VICENTINO: Chiesa S. Lucia

LONGARE: Chiesa S. Maria Maddalena

LONIGO: ad Almisano Chiesa S. Pietro e Paolo - Chiesa Vecchia - Duomo di Lonigo - Frati Francescani Convento S. Daniele - Santuario della Madonna dei Miracoli a Madonna di Lonigo - a Monticello di Lonigo Chiesa S. Apollinare - Ospedale di Lonigo - Chiesa S. Giovanni Battista

LUGO DI VICENZA: Chiesa S. Giovanni Battista

LUMIGNANO DI LONGARE: Chiesa S. Majolo Abate

MONTEBELLO VICENTINO: Chiesa S. Maria Assunta

MONTECCHIO MAGGIORE: ad Alte Ceccato Chiesa S. Paolo Apostolo

MONTICELLO CONTE OTTO: Chiesa S. Pietro Apostolo Sottosezione di Verona Sottosezione di Vicenza

NANTO: Chiesa S. Maria Annunziata

NOVE: Chiesa S. Pietro e Paolo Apostoli

NOVENTA VICENTINA: Piazza Colonna

ORGIANO: Chiesa S. Maria Assunta

POIANA MAGGIORE: Chiesa S. Maria Nascente

QUINTO VICENTINO: Chiesa S. Giorgio

SANTORSO: Chiesa S. Maria Immacolata

SCHIO: Piazza A. Da Schio

SORIO DI GAMBELLARA: Chiesa S. Giorgio

SOSSANO: Via Roma

TORRI DI QUARTESOLO: Chiesa S. Gervasio e Protasio

TRISSINO: Chiesa S. Pietro Apostolo a Lovara - a Selva di Trissino Chiesa S. Maria Maddalena

VICENZA: Basilica di Monte Berico - a Campedello Chiesa S. Cuore di Gesù - Chiesa Madonna della Pace - Chiesa S. Felice e Fortunato - Chiesa S. Lucia - Ospedale S. Bortolo - Piazza De Gasperi - Piazzetta Matteotti

VIGARDOLO DI MONTICELLEìO CONTE OTTO: Chiesa S. Floriano e Valentino

VILLAGA: Chiesa Belvedere di Villaga - Chiesa S. Michele Arcangelo

VILLAGANZERLA DI CASTEGNERO: Chiesa S. Michele Arcangelo

ZOVENCEDO: Chiesa S. Nicola di Bari

