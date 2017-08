"XV Pedalata della Solidarietà" per Sofia: 25 km. di speranza da Gallio ad Asiago

GUIDA EVENTI SPORTIVI NEL VICENTINO PER IL WEEKEND 4 - 6 AGOSTO

Sabato 5 agosto alle 9.30 a Gallio è in programma la XV Pedalata della Solidarietà con un percorso di 25 chilometri da Gallio ad Asiago fino alla Baita Prunno. L'evento sportivo sarà dedicatoa a Sofia, affetta dalla pataologia SPG47, un forma rarissima di paraplegia spastica ereditaria che non solo comporta progressiva spasticità agli arti, ma anche un gravissimo ritardo cognitivo e l'assenza di linguaggio. In caso di maltempo l'evento sarà rinviato a sabato 26 agosto.

BENEFICENZA . Tutto il ricavato della pedalata sarà destinato ad un progetto di terapia genica per curare la sua malattia. Il percorso sperimentale e' già pronto e verra' sviluppato dall'università di Sheffield. Lo scopo è correggere il gene soggetto a mutazione.

COSTO. Quota di iscrizione: 8 euro audulti e ragazzi - 5 euro bambini fino i 10 anni. Ogni atleta avrà diritto ai ristori lungo i vari percorsi più una t-shirt omaggio della manifestazione sportiva. Pranzo facoltativo: 12 euro adulti e ragazzi - 8 auro bambini.

CONTATTI: 0444-555557 - info@lemalattierare.it. Non esistono cure, ma i genitori di Sofia (gli unici in Italia in contatto con altre 4 famiglie americane) stanno raccogliendo fondi per finanziare il progetto.

INFORMAZIONI: www.facebook.com/spg47ilmondodisofia/

DONAZIONI SPONTANEE: Intestazione ASSOCIAZIONE MALATTIE RARE MAURO BASCHIROTTO ONLUS - Indicare nella causale PER SOFIA - Banca San Giorgio Quinto Valle Agno IBAN IT16N0880711800018008047812 oppure conto corrente postale IT10P076011180000001700365.

