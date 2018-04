XC dei Castelli - Gara di Mountain Bike a Montecchio Maggiore

I campionati regionale e provinciale di MTB fanno tappa ai Castelli.

I funamboli della mountain bike si sfidano a Montecchio Maggiore. Domenica 8 aprile i colli su cui si stagliano i famosi Castelli di Giulietta e Romeo saranno lo stupendo terreno di gara della “XC dei Castelli – Trofeo GT Trevisan Macchine Utensili”, terza prova del campionato regionale Veneto Cup e seconda prova del campionato provinciale Vi-Cup.

La MTB risulta d’altronde il mezzo ideale per poter visitare queste zone immerse in un affascinante ambiente naturale. Nel percorso studiato per questo evento gli atleti transiteranno per sentieri e luoghi ricchi di storia: uno scenario che regalerà ai partecipanti forti emozioni e che sarà un eccellente banco di prova per le proprie capacità atletiche.

Il percorso collinare sterrato sarà di circa 7 km per le categorie agonistiche e master e di circa 5km per le categorie giovanili, da ripetere più volte a seconda della categoria di appartenenza.

Per tutti il punto di partenza sarà via Roma, davanti al Municipio. Alle 9,30 scatteranno le gare delle categorie JMT, ELMT, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7+, JWS, EWS, W1, W2, Junior maschile e femminile, Open maschile e femminile. Alle 11,30 sarà invece la volta della partenza delle categorie giovanili, mentre le premiazioni sono previste alle 13,30.

“La MTB è uno dei tanti modi per scoprire i nostri colli dominati dai Castelli – afferma il sindaco Milena Cecchetto -. Questa gara, diventata ormai un appuntamento fisso della primavera montecchiana, permette dunque di far scoprire ad atleti e appassionati le nostre eccellenze turistiche e ambientali”.

“Siamo orgogliosi di ospitare ancora una volta questa competizione di assoluto livello, inserita nei campionati regionale e provinciale – sottolinea il vicesindaco e assessore allo sport Gianluca Peripoli -. Montecchio Maggiore offre percorsi ideali per la pratica della MTB, da scoprire in ogni periodo dell’anno”.

“Abbiamo già più di 350 iscritti da tutta Italia e puntiamo a raggiungere quota 500 – spiega Mosè Savegnago, presidente del team organizzatore Metallurgica Veneta GT Trevisan –. Siamo ormai alla quinta edizione e di anno in anno vediamo crescere il numero di iscritti, tanto da sognare una futura edizione internazionale”.