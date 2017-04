Workshop teatrale di Ilaria Drago all'AB23 di Vicenza

Nell'ambito della rassegna Primavera AB23/Residenze-Spettacoli-Laboratori e in collaborazione con Connessioni - Rete Veneta per la Ricerca Teatrale: ESSERE COSI' È UNA VERA GRAZIA il senso nel viaggio, pratiche quotidiane di arte ribelle workshop teatrale condotto da Ilaria Drago presso lo spazio AB23 di Vicenza. Incontrare il corpo, la voce, la parola celata dentro di sé che chiedono di esprimersi. Incontrare, meravigliarsi e infine entrare nell'avventura della realizzazione scenica attraverso il proprio gesto poetico, un testo, un canto. Attingere alle pratiche di danza sensibile® per rendere capace il corpo di risvegliare la sua vitalità e offrire accesso a quell'archivio emozionale interiore che sarà base delle proprie creazioni. E ancora attraverso la propria sensibilità entrare in relazione con l'altro. Giocare con la voce e sorprendersi a scoprirne le molteplici possibilità. Scrivere brevi testi ipotizzarne la messa in scena. Entrare con coraggio, come viandanti, in un paesaggio sconosciuto e misterioso, dentro la propria storia perché alcuni frammenti divengano terreno su cui tessere il proprio evento scenico. Ilaria Drago condurrà gli allievi in un attento e profondo percorso di ricerca attraverso se stessi per servire, con ciò che si rivelerà durante il lavoro, il progetto scenico. Materiali richiesti: ginocchiere, un cuscino, carta e penna, una sciarpa di cotone, abiti comodi.

Ilaria Drago è attrice, autrice, regista della sua omonima compagnia in attività dal 1995. Con gli ultimi spettacoli Mariacane, Simone Weil, Antigone Pìetas, MaddalenaMaria definisce la sua forma di teatro-poetico-musicale in cui parola, gesto, musica, luci concorrono a formare quelli che chiama concerti scenici. Ha collaborato con alcuni fra i più grandi letterati e musicisti contemporanei, fra cui fra gli altri Nanni Balestrini, Paolo Fresu, Luigi Cinque, Jivan Gasparian, Moni Ovadia, Raiz, Lello Voce. Attualmente collabora con Fortebraccio Teatro nello spettacolo Metamorfosi di Roberto Latini. Ha tenuto delle rubriche per quotidiani e riviste, oltre che per RaiSat. Ha pubblicato: il romanzo Dalla pelle al cielo (Avagliano Editore), Estasìe (Editoria&Spettacolo), L'inquietudine della bestia (Nemapress), Di polvere e di resurrezioni (Nemapress), Ubicazione ignota (Fedelo's). Vincitrice di diversi premi fra cui: il Premio Internazionale di Poesia Premio13, il Premio Elsa Morante per la letteratura (inediti) 2006, il Premio Voci dell'Anima 2010, il Premio Internazionale di poesia Roberto Farina 2014, il premio ConfineCorpo e il Premio del Pubblico nel VD'A 2014.

Costo del workshop 150 € (max 12 iscritti) - Iscrizioni entro domenica 23 aprile - PER INFO E ISCRIZIONI: scrivere all'indirizzo e-mail infolemming@teatrodellemming.com o chiamare al numero 327 3952110

