Workshop professionali "Rhino 2017": soluzioni per design e manifattura

RhinoPRO è una nuova formula di workshop intensivi con l'obiettivo di dare ai professionisti le informazioni necessarie per utilizzare Rhinoceros al massimo delle sue possibilità, per creare soluzioni in diversi settori del design e della manifattura. Da gennaio 2017 inizierà un ciclo di incontri gratuiti presso le nostre sedi di Creazzo (VI) e Sommacampagna (VR) durante i quali verranno presentati i contenuti di tutti i workshop in programma. CALENDARIO INCONTRI: - 19 Gennaio 2017 ore 18.00 - Creazione di geometrie complesse con Grasshopper c/o Penta Formazione, via Ponte Storto 16 - Creazzo (VI) - 26 Gennaio 2017 ore 18.00 - Programmare script in RhinoPython c/o Penta Formazione, via Ponte Storto 16 - Creazzo (VI) - 9 Febbraio 2017 ore 18.00 - Creazione di geometrie complesse con Grasshopper c/o Penta Formazione - Villa Venier, Via Bassa, 14 - Sommacampagna (VR) - 23 Febbraio 2017 ore 18.00 - Reverse Engineering con Rhinoceros e Grasshopper c/o Penta Formazione - Villa Venier, Via Bassa, 14 - Sommacampagna (VR) - 2 Marzo 2017 ore 18.00 - Reverse Engineering con Rhinoceros e Grasshopper c/o Penta Formazione, via Ponte Storto 16 - Creazzo (VI) - 16 Marzo 2017 ore 18.00 - Rhinuino | Design.Sensors.Data | Creare applicazioni con Rhinoceros e Arduino c/o Penta Formazione, via Ponte Storto 16 - Creazzo (VI) Le presentazioni si concluderanno verso le ore 19.00 per terminare la serata con un aperitivo. E' gradita gentile conferma della presenza. Segnaliamo, inoltre, la possibilità di partecipare in alcune delle date proposte a workshop intensivi di 4 ore, dalle 14.00 alle 18.00: - 26 gennaio 2017: Creazione Macro e personalizzazione avanzata con Rhinoceros - Creazzo (VI) - 9 febbraio 2017: Design parametrico con Grasshopper - Sommacampagna (VR) - 16 marzo 2017: I sensori ambientali e visualizzazione dati con Grasshopper e Arduino - Creazzo (VI) Per partecipare è necessario formalizzare l'iscrizione e versare la quota prevista. Prezzo: Professionisti € 80 + IVA; per studenti gratuito. Per maggiori informazioni: info@pentaformazione.it 0444.520660 045.8969006.

