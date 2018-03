Workshop gratuito: metodologia bim con autodesk revit

Mercoledì 7 marzo si terrà un workshop gratuito di 8 ore che ha l’obiettivo di presentare ed approfondire le potenzialità che offre la tecnologia BIM con il software Autodesk Revit.

Nella prima parte si farà riferimento al decreto legislativo 18 aprile 2016, che introduce in Italia l’obbligatorietà per le stazioni appaltanti, principalmente enti pubblici e Comuni, di adottare la metodologia BIM entro il 2025.

Nella seconda parte della giornata, invece, si avrà la possibilità di gestire direttamente un progetto in ambiente Revit grazie al supporto del docente.

Sul nostro sito è possibile vedere il programma completo della giornata.



E’ possibile confermare la propria partecipazione compilando la scheda di iscrizione a questo link: https://www.pentaformazione.it/iscrizione-al-corso/aziende.html?idcat=15&idcorso=634&online=0



L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria.

I posti disponibili sono 12.

Durante la pausa pranzo dalle 13 alle 14 è previsto un buffet.