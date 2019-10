Magia per bambini, il trucco per Halloween per fare davvero paura... :)

Programma della giornata:

. piccola introduzione sui materiali che verranno utilizzati (pennelli, spugne e colori);

. realizzazione di varie maschere a tema halloween (per maschio e femmina) : ragni, ragnatele, streghe, mostri e tante mascherine a tema

Chi è: Francesca Fiorini

Francesca Fiorini nasce a Lecco nel 1977; fin dai tempi della elementari mostra una grande passione per il disegno, tanto che alla domanda”cosa vuoi fare da grande?, la sua risposta è sempre la stessa “la pittrice!”. Si iscrive al liceo artistico e successivamente all’accademia di belle Arti dove segue l’indirizzo pittura e restauro. Per 10 anni svolge attività di restauratrice di dipinti murali girando per tutta l’Italia. Nel 2010 per motivi personali decide di interrompere questa carriera e inizia a lavorare con i bambini. L’anno successivo si avvicina al mondo del truccabimbi dove ha subito una grande richiesta di lavoro. Impara velocemente da autodidatta le figure più semplici e quelle più complesse e anche la tecnica One stroke. Nel 2015 si avvicina al mondo del body painting frequentando le gare come assistente di grandi artiste con ottimi risultati e numerosi podi. Nel 2017 partecipa al campionato Italiano di face painting classificandosi al quarto posto. Attualmente lavora a tempo pieno come truccabimbi.

Workshop Face Painting Halloween

con Francesca Fiorini

Sabato dalle ore 09:00 alle 18:00

Mondo Troll

Via Zamenhof 390, 36100 Vicenza

Organizzato da Mondo Troll