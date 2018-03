Il Workshop di Teoria del colore e tecniche artistiche è di fondamentale importanza per l’acquisizione di una buona padronanza delle tecniche pittoriche. Nel corso si sperimenterà, partendo dai colori primari, la realizzazione del cerchio cromatico. Il percorso si completerà con la spiegazione e la sperimentazione delle varie tecniche pittoriche. L’obiettivo del Workshop è di fornire gli strumenti base per iniziare a dipingere con la tecnica pittorica che si preferisce.



Programma corso di teoria del colore e tecniche artistiche

Studio della teoria del colore. Spiegazione del cerchio cromatico. Impariamo a conoscere i colori primari, secondari e terziari.

Panoramica sui materiali per il disegno (carboncini, pastelli, fusaggine ecc.)

Spiegazione generale sui vari tipi di pigmenti e leganti.

Prove pratiche sulle varie tecniche artistiche; olio, tempera, acrilico, acquerello ed altro.

Costo: 40 € più quota associativa 10 € per chi non è ancora iscritto all’associazione.



Insegnante:



Cesare Vignato dopo il Liceo artistico ha conseguito nel 1983 il Diploma in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Spazia dalle tecniche pittoriche antiche a quelle più contemporanee inglobando nella sua ricerca anche le tecnologie digitali. Propone corsi di disegno e pittura in tutta Italia da oltre 35 anni.