Workshop di scultura per i disabili

Un workshop di scultura per il “Giardino dei Tigli”. Per la prima volta i disabili acquisiti della Comunità di Altavilla si confronteranno con questa forma artistica. Un’evoluzione del laboratorio di arte terapia che ha già prodotto opere esposte in mostre, concorsi artistici e in galleria a Boston. Ad accompagnarli nel workshop sarà l’artista internazionale Davide Dall’Osso, presente al “Giardino dei Tigli” dal 16 al 18 gennaio.

«Dall’Osso è un artista del fare», spiega Giorgio Roveggia, presidente della Cooperativa “Promozione Lavoro” che gestisce la Comunità, «e come tale ha imparato ad ascoltare gli altri, oltre ad aver sempre evidenziato una sensibilità sociale. Per questo è la persona più adatta per far sperimentare ai disabili acquisiti una manualità orientata all’espressione artistica».

Durante il workshop saranno proposti diversi materiali e tecniche di lavorazione, arrivando a produrre una vera e propria scultura, realizzata dai disabili acquisiti del “Giardino dei Tigli”. Il marchigiano Davide Dall’Osso ha iniziato il suo percorso artistico a Milano nell’ambito teatrale per poi dedicarsi alla scultura, con una particolare tecnica che utilizza resine e altri materiali modellati a caldo. Ha esposto in numerose mostre e sue opere sono oggi installate in importanti luoghi pubblici e privati. Ha inoltre organizzato numerose performance che uniscono scultura, teatro, danza e musica.

«L’arte dell’ascolto di Dall’Osso», aggiunge Roveggia, «consente di costruire legami significativi che aiutano a prendere coscienza delle proprie emozioni e aumentano la fiducia in se stessi. Questi sono gli obiettivi del workshop».

Il progetto è nato dall’incontro tra il “Giardino dei Tigli” e Davide Dall’Osso all’ultima edizione della Fiera Cavalli di Verona, dove sono stati presenti come espositori alla prima mostra internazionale promossa nell’ambito dell’importante manifestazione fieristica.