Workshop di recitazione: "Il Corpo e l'Azione con Vittorio Attene

SEMINARIO DI 20 ORE CON VITTORIO ATTENE

L’attore ha come unico e sacro strumento il proprio corpo e deve imparare a sfruttarlo al suo massimo e meglio. Renderlo forte, elastico e anche scenicamente estetico, imparandone le linee e le posture. Senza questa capacità di conoscere la materia di cui siamo composti in scena sembreremo dei sacchi di patate o dei pali con le braccia. Impareremo a trovare il corpo, il suo centro e la sua potenzialità espressiva.



Ogni azione e relazione parte dal corpo, le parole senza il corpo risulteranno vuote e vane. Grotovski nel suo metodo di lavoro ha parlato degli "impulsi", elementi sviluppati anche dalla Biomeccanica.

Nel percorso affronteremo, oltre a una lunga preparazione fisica in cui si esploreranno le diverse potenzialità di controllo ed espressive del nostro corpo, soprattutto il modo di connettere continuamente il corpo con la parola al fine trovare quella verità necessaria per interpretare qualsiasi ruolo.

Elemento importante nel nostro lavoro sarà la coordinazione del movimento con gli stati emotivi e per far questo utilizzeremo in modo importante diversi studi da me condotti e sviluppati nei tanti anni di insegnamento con l’ausilio della musica.

- Esercizi di preparazione fisica: riscaldamento e forza.

- Esercizi Grotowskij: ribaltate, verticali, equilibrio,percezione degli impulsi energetici.

- Esercizi di concentrazione

- Esercizi di relazione fisica con il gruppo e con il partner

- Esercizi emotivi musicali

- Improvvisazione corporea

- Le stanze motive raccontate attraverso il corpo

- Preparazione della battuta attraverso l’impulso fisico

- L’ascolto del corpo

- Rilassamento

Per partecipare è necessario abbigliamento comodo e possibilmente neutro (colori scuri e senza scritte), scarpe da ginnastica o calzini antiscivolo, tappetto fitness.

Info e prenotazioni: Barbara 347 7468729 - associazione@rabbithole.it

