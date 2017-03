Workshop di disegno base a Sarcedo

L'Associazione Culturale il Segno Laboratorio Artistico propone un workshop di disegno base condotto dal Maestro Cesare Vignato. Il corso che si terrà il 8 e 9 aprile 2017 presso la sede dell'associazione in via della tecnica 18 a Sarcedo in provincia di Vicenza è rivolto ai principianti. Questo corso offrirà la possibilità di imparare a disegnare, svelandovi tutti i trucchi per raggiungere un'autonomia nella realizzazione di un vostro disegno. Il percorso è accessibile a tutti coloro che amano disegnare. Tutti possono imparare con la pratica e la motivazione. Il workshop di disegno base si svolgerà in 2 giorni, per una durata totale di 10 ore dove avrai modo di sperimentare la tecnica del disegno.

Programma corso di disegno base: Uso corretto della matita e della gomma pane - Studio della struttura degli oggetti attraverso forme semplici (cubo, rettangolo, cilindro ecc.) - Basi della prospettiva: collocazione dell'oggetto nello spazio in rapporto al proprio punto di vista - Studio delle luci e delle ombre proprie e portate con la tecnica dell'ombreggiatura a tratteggio incrociato - Realizzazione completa di una piccola composizione di oggetti (natura morta) copiata o dal vivo (tridimensionale) o da riproduzione fotografica (bidimensionale)

Insegnante: Cesare Vignato dopo il Liceo Artistico ha conseguito nel 1983 il Diploma in Pittura all'Accademia di Belle Arti di Venezia. Spazia dalle tecniche pittoriche antiche a quelle più contemporanee inglobando nella sua ricerca anche le tecnologie digitali. Propone corsi di disegno e pittura in tutta Italia da oltre 35 anni.

Il seminario è aperto a tutti. Si richiede la prenotazione obbligatoria in quanto sono disponibili un numero limitato di posti Per prenotarti al prossimo incontro clicca qui oppure contatta la segreteria al numero 0445.1752874 via email: info@associazioneilsegno.eu Saremo in grado di darti tutte le informazioni per imparare a disegnare con la matita, con il carboncino, con i gessetti, sanguigna, ed altri materiali utili alla realizzazione del lavoro artistico.

