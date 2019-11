Workshop di canto indiano dhrupad

Il Dhrupad è un completo sistema musicale originario dall’India.

È una tradizione molto antica che affonda le sue radici nel Sama Veda dove i saggi ed eremiti cantavano gli inni in forma di preghiera e adorazione nei rituali sacri.

Raggiunse il suo apice e la sua caratteristica raffinatezza nelle

Corti dell'India del Nord, durante il 15° secolo; da allora è stato tramandato intatto fino ad oggi.

Questo stile di canto induce l’ascoltatore al raccoglimento grazie alla sua natura meditativa.



Il workshop è aperto a tutti coloro che sentono una risonanza nel cuore con le antiche tradizioni sacre.



Conduce Simona Chalikovaite, performer internazionale, docente di Canto indiano presso il Conservatorio di Vicenza, discepola del rinomato esponente di Dhrupad, il Maestro Ritwik Sanyal (Varanasi, India).



Per ulteriori info e iscrizioni contattare: 329 4538713

È un'occasione per dare a tutti la possibilità di conoscere questa antica arte;

infatti per partecipare è richiesto solo un piccolo contributo.

