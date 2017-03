Workshop di arteterapia all'Atipografia di Arzignano

Dal 19 marzo al 9 aprile sempre ogni domenica si terrà il workshop di arteterapia presso l'Atipografia di Arzignano in via Campo Marzio 26 insieme all'artista e arteterapeuta Maryama, laureata al "LYCEUM VITT3" di Milano. Per avvicinarsi a questa arte espresssiva saranno proposte quattro lezioni con un focus sul corpo come luogo da attraversare sui segni della sua storia. Attraverso il movimento armonico, le forme ed i materiali artistici si scopriranno insieme nuove trame di questo nostro territorio materico,affascinante e sensibile. E’ dal corpo, e dalle sue possibilità ricettive ed espressive che ognuno di noi, da bambino, ha costruito il proprio modo di stare al mondo. E’ sulla propria pelle a partire dai primi movimenti, che sensazioni e percezioni antichissime hanno lasciato profonde tracce relazionali, capaci diguidare le nostre emozioni e le nostre azioni più significative. Costo: 15 euro a lezione con tessera associativa. Per chi fosse interessato al pacchetto completo di 4 lezioni il costo è avantaggiato a 50 euro con tessera associativa. Per informazioni: info@atipografia.it. Pre-iscrizioni presso Atipografia o tramite bonifico bancario al seguente Iban: IT 51 W 05034 60120 0000 0000 5383.

Il programma del corso:

Domenica 19 MARZO 10.00- 12.30: MELODIA - Posture del passato, del presente e del futuro

Domenica 26 MARZO 10.00- 12.30: LA LINEA DEL TEMPO - Aperture e chiusure

Domenica 2 APRILE 10.00- 12.30: TAPPE DI VITA - Solidità e flessuosità

Domenica 9 APRILE 10.00- 12.30: IL TESORO NASCOSTO - Mi fido di me, guidami

