Work-shop di acquerello con modella la figura umana

Durante un corso intensivo / work-shop di due giorni sabato 22 e domenica 23 settembre in quattro sessioni dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17 il Maestro Michela Bajona insegnerà un metodo per imparare ad osservare la figura umana attraverso la rappresentazione artistica con la tecnica dell’acquerello.

L'occasione ideale per apprendere a dipingere con modella di nudo artistico in pose sia brevi che lunghe.

Dedicato ad artisti o dilettanti ma con esperienza di disegno dal vero.

1 modulo teorico/pratica di 3 ore e 3 moduli di 3 ore con modello/a di nudo artistico.

Numero consigliato di partecipanti: 6/10.



E' necessario prenotarsi scrivendo a : manuelaveronesi12@gmail.com



Il corso si svolgerà nel laboratorio -spazio eventi

HANDS di Manuela Veronesi

Contrà Ss. Apostoli, 29 Vicenza

info 335 7956569





www.michelebajona.com

https://www.instagram.com/michelebajona

https://www.facebook.com/michelebajonart