"Work Caffè": nuova sperimentazione di colloquio lavorativo a Schio

Mercoledì 8 marzo dalle 14.30 alle 18.30 si terrà il workshop "Work Caffè" all'interno del ciclo di appuntamenti "Cambia il tuo modo di cercare lavoro" in collaborazione con "Niuko Innovation and Knowledge" presso l'Informagiovani di Schio in via Fratelli Pasini 46. Il "Work Caffè" è una nuova sperimentazione di colloquio lavorativo per conoscere meglio se stessi e il proprio selezionatore. Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria allo 0445.691249.

