Wonder-Company 2018: Capodanno in piazza dei Signori a Vicenza

Domenica 31 dicembre dalle 22 in poi è in programal Capodanno in piazza dei Signori a Vicenza con Wonder-Company 2018 per la grande festa ad ingresso libero. Sul grande palco coperto, allestito per l'occasione con l'animazione dei dj di una delle emittenti più seguite nel territorio nazionale insieme all'esibizione di una cover band, saranno proposti i principali successi musicali degli anni Ottanta e Novanta.

Dalle ore 21 del 31 dicembre alle ore 6 dell'1 gennaio nelle aree pubbliche e private, che si trovano all'interno dalla cerchia delle mura cinquecentesche, saranno vietati la vendita per l'asporto e il consumo all'aperto di bevande in contenitori di vetro. Limitatamente alle aree interessate dalla manifestazione è prevista la deroga al divieto di consumo di sostanze alcoliche in aree pubbliche, purché non in contenitori di vetro.

E' infine vietato lo scoppio di mortaretti all'interno della cerchia delle mura cinquecentesche e nei pressi di ospedali, case di cura o case di riposo. La violazione del divieto comporta la sanzione amministrazione pecuniaria con il pagamento in misura ridotta di 50 euro.

Durante le feste, diversamente da quanto annunciato, in piazza delle Erbe non ci sarà la pista di ghiaccio per problemi organizzativi della ditta coinvolta.

“Per il quarto anno consecutivo - commenta il vicesindaco e assessore alla crescita Jacopo Bulgarini d'Elci - il comune di Vicenza ha voluto mettere a disposizione la sua piazza più bella e centrale per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Mi auguro che anche questa volta siano numerosi i vicentini, che si recheranno in piazza per ballare e ascoltare musica di Radio Company in attesa del tradizionale scambio di auguri”.

Per ulteriori informazioni: www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/187937

ELENCO MANIFESTAZIONI