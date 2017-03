"Women's March Bassano": marcia per la difesa dei diritti femminili

In occasione della Festa della Donna, domenica 5 marzo alle 10 si terrà l'evento podistico "Women’s March Bassano", la marcia per la difesa dei diritti delle donne e dei bambini con partenza dal Ponte Vecchio fino a piazza Libertà a Bassano del Grappa. Dopo Milano e Roma, "Women's March", la marcia nata a Washington e diffusasi in tutto il mondo, arriva anche nella cittadina bassanese. S'invitano tutti partecipanti ad indossare qualcosa di fucsia o rosa. La Band Orchestra "Giuseppe Bovo" & Majorettes Show di Carmignano di Brenta farà da apripista alla marcia con musica e folkore. La manifestazione è organizzata dall'associazione "Women For Freedom", con il patrocinio del comune di Bassano del Grappa (assessorati ai Servizi Sociali e Pari Opportunità, Politiche Giovanili e Promozione del territorio e Cultura) e delle associazioni femminili cittadine nell'ambito delle iniziative per l'8 marzo. Per informazioni: IAT 0424.519917 - www.womenforfreedom.org.

